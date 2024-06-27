«Ми не погодилися»: Анжеліка Рудницька про закриття легендарної телепрограми

Популярна авторка й ведуча легендарної музичної телепрограми «Територія А» Анжеліка Рудницька, одна з близьких подруг Ніни Матвієнко, зізналась, у чому був головний феномен хіт-параду та чому його закрили на піку популярності. Нагадаємо, «Територія А» була головним музичним шоу 90-х років.

ВІДЕО ДНЯ

«Тоді теж був період великої свободи у творчості, — розказала Анжеліка у проєкті «Точка опори». — І українського контенту не вистачало катастрофічно. Він був, але не в публічному полі. Тож ми об'єднали всіх творчих людей та запустили в публічне поле щоденний хіт-парад. Але я вам скажу, що це божевілля — щодня виходити в ефір! Реально, ми падали та просто мертві лежали… Ми навіть спали в сусідній від монтажної кімнаті по черзі на дивані, тому що дуже сильно втомлювалися.

Окрім щоденних хіт-парадів, щотижня виходила програма новин. Це відбирало у творців проєкту чимало сил і часу на пошуки артистів і новин про них, однак всі творчі одиниці мали можливість заявити про себе й свою творчість особисто. У нас було велике бажання дати українському мистецтву голос і майданчик показати цей голос".

«Територія А» дуже швидко стала комерційно успішною. Однак у 2000-х почалася активна русифікація українського культурного простору і хіт-парад закрили.

РЕКЛАМА

«З'явилися нові власники та сказали, що через два тижні вас тут не буде, — згадала Рудницька. — У мене навіть не було можливості попрощатися з глядачами й пояснити їм щось. Ми не змогли домовитися з новим менеджментом, вони поставили такі фінансові умови… „Територія А“ стала небезпечною. Адже вона мала величезні перегляди, величезний фан-клуб і нас почали запрошувати створювати молодіжні крила в різних партіях. А ми на це не погоджувалися. І не погодилися продати частку „Території А“. Тому вийшло, як вийшло. Я ні про що не шкодую, адже я не пішла проти своєї совісті, а це важливіше за все інше».

Зараз артистка часто буває на фронті й там зустрічає шанувальників свого проєкту.

«Коли я почала їздити на фронт, постійно чула: «Ти та Анжеліка, яку ми дивилися… ми виросли з тобою, — каже Анжеліка. — Я дуже цим пишаюся. Оце результат моєї роботи. Бо ті, хто були тоді активними, вони зараз на передовій, волонтерять. Це активна частина нашого суспільства».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Андрій Данилко скасував виступ на популярному музичному фестивалі.

214

Читайте нас у Facebook