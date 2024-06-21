«Не треба мовчати»: відомий дует про війну в Україні та жорстокість у стосунках

Дует українок-близнючок Bloom Twins презентував новий EP-альбом Transformer, більшість треків з якого спродюсовані Семом Гаррісом з гурту X Ambassadors. Фокус-треком став однойменний трек Transformer. Це історія про те, як біль і труднощі перетворюються на силу та трансформацію. За словами артисток, це смілива заява про непокору та оновлення, яка надихає слухачів відкрити свою внутрішню силу для перемоги над труднощами.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми хотіли написати трек, який відображає те, що, коли ми вважаємо щось зламаним у собі, в нас є частина, яка може піднятися та відновити. Це про силу адаптуватися та повернутися сильнішими, незалежно від того, що кидає на нас життя», — коментують близнючки.

Кожен трек з нового мініальбому має власні приховані сенси. Головна концепція полягає у боротьбі з викликами, які супроводжують нас впродовж усього життя: тут і війна в рідній країні, розставання та складні стосунки з коханими, а також маніфест сміливого життя.

«Ми як артисти, відчуваємо відповідальність перед суспільством та нашими слухачами, доносячи правильні меседжі своєю творчістю та позицією. Потрібно мовчати, коли у твоїй країні війна і не засуджувати загарбників? Звісно, що не потрібно мовчати, варто нагадувати про це всьому світу, коли в тебе є все для цього. Потрібно мовчати, коли поруч з тобою аб’юзер? Ні в якому разі. Артисти — це такі ж звичайні люди, які хочуть бути щасливими, й для цього перш за все потрібно бути чесним перед самим собою», — розповідають Bloom Twins.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Bloom Twins — це дует українських близнючок Анни та Соні Купрієнко, які наразі живуть у Лондоні, відомий своїм унікальним поєднанням даркпопу, попроку та електронної музики. У вересні 2022 близнючки запустили власну лінію одягу GUSSI, презентувавши її на тижні моди в Лондоні, прибуток від неї було спрямовано на допомогу Україні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що популярні музиканти KOLA та Міша Крупін вразили романтичною піснею «Тюльпани» та кліпом на неї.

РЕКЛАМА

108

Читайте нас у Facebook