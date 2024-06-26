Андрій Данилко скасував виступ на популярному фестивалі: що трапилось

Відомий артист Андрій Данилко, який дотепно відповів Фаріон, неочікувано повідомив про те, що скасовує свій виступ на музичному фестивалі «Atlas-2024», який має відбутися у липні у столиці України. Про своє рішення він повідомив на сторінці у соціальній мережі та пояснив його причини.

ВІДЕО ДНЯ

«На жаль, ми маємо повідомити про відміну виступу Verka Serduchka & Band, — написав менеджмент артиста. — Андрій Данилко, відомий високою якістю своїх живих виступів, не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму Atlas Special на належному рівні в такий стислий термін та в ускладнених обставинах (відсутність ключових музикантів, блекаути).

Ми просимо вибачення перед фанами фестивалю, які очікували на наш виступ. Віримо, що зустрінемось на «Atlas» наступного разу! «

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко потрапив у скандал після виконання пісні на російській мові.

РЕКЛАМА

Шанувальники артиста з жалем сприйняли цю новину, багато хто хотів потрапити на фестиваль саме заради нього.

«Я дуже чекав саме на ваш концерт, — написав один з фанатів. — Я вимушений переселенець з Маріуполя. Через війну втратив житло, вітчима, майно, здоров'я і минуле життя. З дитинства обожнював СВ-шоу і вашу творчість. Раніше ніколи не був на ваших концертів. Бачив тільки по ТБ і в інтернеті. І коли з'явилася можливість побачити нарешті вживу, щось пішло не так. Сподіваюся, що колись це станеться. У школі постійно грав у виставах образ Вєри. Ви зі мною все життя».

РЕКЛАМА

«Міцного здоровʼя!!! — побажали дописувачі. - Україна вас дуже любить та підтримає!!!»

РЕКЛАМА

«Звичайно, пробачаємо!!! — написали у коментарях. — І любимо вас, і чекаємо!!! Все буде добре!!! Здоров'я і процвітання вам!!! Божого благословіння».

Раніше Вєрка Сердючка запідозрила у плагіаті переможців «Євробачення».

425

Читайте нас у Facebook