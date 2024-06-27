«Лікарі до останнього боролись за його життя»: на Вінниччині поховали захисника, який помер від отриманих поранень

На щиті у Тульчин повернувся до рідного дому захисник Андрій Щіпцов. На початку червня у бою він отримав важке поранення, і, на жаль, через півтора тижні помер у лікарні. Захиснику навіки 32 роки, повідомляє міська рада.

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«Андрій закінчив Одеський державний аграрний університет. Тривалий час працював на птахофабриці. Призваний на військову службу 23 серпня 2022 року. Старший солдат служив старшим оператором 3 протитанкового відділення. В 2024 році отримав відзнаку учасника бойових дій».

Відомо, що 5 червня 2024 року воїн отримав поранення під час виконання бойового завдання в районі села Парасковіївка, Покровського району Донецької області.

«Лікарі боролися за життя захисника, але, на жаль, 14 червня від отриманих поранень Андрій помер… Він віддав життя за кожного із нас і рідну Україну», — додають земляки героя.

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Жителі громади не стримували сліз та ставали на коліна, утворивши по всьому останньому шляху «живий коридор». Поховали героя на Алеї Слави на новому кладовищі міста Тульчин з усіма належними військовими почестями. У бійця залишились матір, дружина, сестра та двоє синів.

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Раніше повідомлялося, що рятуючи побратимів, загинув Максим Сорока з Донеччини.

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