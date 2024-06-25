Після важкого поранення знову повернувся у стрій: під Бахмутом загинув воїн з Рівненщини
У селі Кунин в останню земну дорогу провели бійця Володимира Кацебу. Солдат, якому у жовтні мало виповнитись 43 роки, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє Здовбицька сільська рада.
«Володимир після закінчення 10 класів пішов навчатись до Рівненського автотранспортного технікуму. У 18 років був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Яворів Львівської області в частині зв’язку. Після повернення з армії продовжив навчання та здобув спеціальність автомеханіка. Володимир любив опановувати різні професії, тому невдовзі влаштувався працювати у ТОВ „Акріс агро“, де працював протягом багатьох років. Вдома Володимир був підтримкою і опорою для своїх рідних. Тримав на своїх мужніх плечах усе домашнє господарство, виховував, як рідних синів племінників Владислава та Тимофія, опікувався ними, любив та радів їхнім успіхам».
У травні 2023 року воїн був мобілізований на захист України. Спочатку навчання і підготовку проходив на Тучинському полігоні, згодом у Київській області. Потім у складі 56- ї бригади зведеної роти резерву протитанкового відділу нищив ворога на гарячих напрямках фронту у місті Слов’янськ Донецької області. Захисник мужньо боронив державні кордони на передових позиціях, вірою і правдою служив українському народові.
«У грудні 2023 року, отримавши бойове поранення відправлений на лікування та згодом знову в стрій до своїх бойових побратимів в одну з найгарячіших позицій Бахмутського напрямку Донецької області. Страшна звістка надійшла рідним 17 червня 2024 року. Кацеба Володимир загинув, виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі Донецької області».
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