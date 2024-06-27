Ухилянти оптом: на кордоні з Молдовою затримано «організовану групу» з 24 чоловіків

Украіїнські прикордонники чи не щодня затримують несвідомих чоловіків, які йдуть на ризик задля уникнення мобілізації. У четвер, 27 червня, на Одещині зупинили понад двадцятьох «мандрівників від ТЦК», які планували нелегально потрапити до Молдови.

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Як повідомили у Державній прикордонній службі, «переправники» отримали з кожного ухилянта чималу суму — 12 тисяч євро, зібравши з 24 учасників групи одразу 300 тисяч євро.

«Чергові антирекорди встановлюють організатори „переправ“ — тепер за незаконне переведення через кордон вони вимагають з українців по 12 тисяч євро. Й переправляти намагаються одразу великими групами… Утім, виконати свої обіцянки злодії виявились неспроможними, адже „туристи“ потрапили в поле зору прикордонників.», — розповіли охоронці кордону.

Наразі відносно затриманих складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, а от анонімних організаторів розшукують.

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Нагадаємо, що раніше не Одещині затримали зерновоз, в якому перебував 41 ухилянт.

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