Затриманий ухилянт намагався задушити співробітника ТЦК на Буковині

Черговий ухилянт, якого затримали після невдалої спроби перетину кордону, напав на військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

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Чоловік намагався задушити представника ТЦК ременем безпеки.

«Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки», — йдеться у повідомленні.

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Щоб вгамувати порушника викликали слідчо-оперативну групу. Військовослужбовцю надали екстрену медичну допомогу.

Але, за даними військкомату, ухилянт намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі.

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«Військовослужбовці ТЦК та СП, які отримали травми від „вдячного“ співвітчизника, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. У зв’язку зі станом здоров’я переведені до ТЦК та СП.

Закликаємо військовозобов’язаних виконати обов’язок, а усіх громадян — з повагою ставитися до воїнів, які ризикували заради вас власним життям та здоров’ям», — додали у військкоматі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція затримала чоловіка, який напав на співробітника ТЦК у центрі столиці.

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