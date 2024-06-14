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Події

Рекордний улов: понад 40 ухилянтів виявили у зерновозі під Одесою (фото, відео)

13:06 14 червня 2024
Ухилянти в зерновозі

Днями в ЗМІ з'явилося повідомлення про «прорив» кордону автівкою, завдяки чому в Угорщині опинилося більше 30 ухилянтів, яких там затримала місцева поліція.

Як повідомляють в Держприкордонслужбі, на території України також було затримано велику партію ухилянтів, яка за кількістю може претендувати на новий антирекорд. Фура, зупинена на Одещині, перевозила 41 «пасажира».

Фото ДПСУ

Водій зерновозу перевозив не зерно, а групу порушників до кордону. «Туристами» виявилися представники 12-ти різних регіонів країни.

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На порушників складено адмінпротоколи, а двом фігурантам, причетним до організації незаконного переправлення військовозобов'язаних, загрожує кримінальна відповідальність.

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Нагадаємо, що в столиці правоохоронці затримали колишню народну депутатку, яка заробляла на ухилянтах завдяки схемі з видачі фіктивних документів про інвалідність. Жінці обрали запобіжний захід, вона внесла заставу й вийшла з-під варти.

Фото ДПСУ

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