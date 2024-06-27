Спілка споживачів комунальних послуг звернулась до Шмигаля з вимогою змусити голову «Укренерго» декларувати статки

Спілка споживачів комунальних послуг звернулась до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою повернути норму про обовʼязкове декларування особистих статків Правління НЕК «Укренерго». Про це повідомив голова спілки Олег Попенко.

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За його словами, на тлі глибокої енергетичної кризи, повномасштабної війни, зубожіння значної частини населення правління НЕК «Укренерго» має неприйнятно високі зарплати та премії, про що свідчить опублікована на сайті компанії звітність. Так, у квітні 4 члена правління, включаючи голову «Укренерго» Володимира Кудрицького, отримали 8,5 млн грн у вигляді зарплат та інших виплат.

«Беручи до уваги висновки аудиту ДАСУ НЕК „Укренерго“, проведеного у 2023 році, яким зафіксовано масштабні зловживання посадовими особами НЕК „Укренерго“ на загальну суму в 68 млрд грн, вважаємо за необхідне: переглянути рішення щодо звільнення від обов’язкового декларування членів правління НЕК Укренерго», — йдеться у листі.

З огляду на великий суспільний резонанс, який викликали останні події, повідомлення від НАБУ та СБУ щодо корупції в НЕК «Укренерго», Попенко закликає прем'єр-міністра забезпечити повернення обов'язкового декларування особистих доходів членів правління компанії.

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Нагадаємо, що навесні у застосунку «Дія» запроваджили новий сервіс для чиновників, які зобов'язані подавати декларації.



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