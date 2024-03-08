«Дія» взялася за чиновників: у застосунку з'явилася нова послуга

У застосунку «Дія», де наразі тестують послугу з доступу до освітніх документів, запроваджують новий сервіс для чиновників, які зобов'язані подавати декларації

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«Відтепер з „Дією“ ви зможете подати інформацію про членів сімʼї та їхні статки за кілька кліків. Цифрові реєстри і їх взаємодія — важливий антикорупційний крок. Це робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним», — зазначають в Мінцифри.



Аби скористатися цим сервісом, необхідно:

З порталу НАЗК надіслати запит у «Дію» на отримання інформації щодо доходів та активів найближчих родичів.

«Дія» підтверджує це.

НАЗК підтягне з реєстрів дані про майно й доходи, структурує інформацію за формою декларації та передасть декларанту для перенесення в декларацію.

Раніше в «Дії» повідомляли про запуск послуги з повернення залізничних квитків.

Фото «Дії»

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