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Суспільство та люди

«Дія» взялася за чиновників: у застосунку з'явилася нова послуга

16:21 8 березня 2024
Дія

У застосунку «Дія», де наразі тестують послугу з доступу до освітніх документів, запроваджують новий сервіс для чиновників, які зобов'язані подавати декларації

«Відтепер з „Дією“ ви зможете подати інформацію про членів сімʼї та їхні статки за кілька кліків. Цифрові реєстри і їх взаємодія — важливий антикорупційний крок. Це робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним», — зазначають в Мінцифри.

Аби скористатися цим сервісом, необхідно:

  • З порталу НАЗК надіслати запит у «Дію» на отримання інформації щодо доходів та активів найближчих родичів.
  • «Дія» підтверджує це.
  • НАЗК підтягне з реєстрів дані про майно й доходи, структурує інформацію за формою декларації та передасть декларанту для перенесення в декларацію.

Раніше в «Дії» повідомляли про запуск послуги з повернення залізничних квитків.

Фото «Дії»

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