Закон про мобілізацію: юрист розповів про бонуси для людей, які добровільно приходять до ТЦК

Нещодавно Міністерство оборони України оголосило про початок роботи сайту «Будь собою», який надає можливість пошуку вакансій у Силах оборони України.

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Юрист Ярослав Жукровський в ефірі «Українського радіо. Львів» розповів про те, що варто знати людям, які вперше укладають конатракт із ЗСУ. Так, коли військовозобов’язаний укладає свій перший контракт, йому надають можливість отримати 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу та погашення першого внеску іпотечного кредиту. Втім, варто знати, що перший контракт укладається на п’ять років.

За його словами, людям, які самостійно приходять до ТЦК, законом надано можливість отримати мобілізаційне розпорядження і повістку на відправку не у той же самий день, а через місяць-півтора. «Це такий бонус від держави, щоби людина мала можливість владнати свої справи», — пояснив адвокат.

Він наголосив на деяких змінах законодавства, які стосуються військовослужбовців з інвалідністю. «Ще одна новація: чинні військовослужбовці, які мають інвалідність, можуть звільнитися з військової служби, навіть якщо ВЛК визнали їх придатними. Для цього треба подати рапорт та документи. І командир зобов’язаний його звільнити. Це — позитив. Тому що багато хлопців, які йшли в перші дні повномасштабного вторгнення, були особами з інвалідністю», — розповів Ярослав Жукровський.

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Раніше юрист пояснив, в яких випадках військовозобов'язаному можуть відмовити у підписанні контракту із ЗСУ, та додав, що не потрібно плутати мобілізаційні заходи та контракт зі Збройними Силами України.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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