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Літо у банці: хіт сезону — варення із трьох видів ягід

10:56 28 червня 2024
Варення

Літо в самому розпалі, а з ним — і час соковитих і корисних садових ягід. Саме час запастися дарами літа, приготувавши смачне варення з трьох видів ягід. Завдяки йому у вас навіть узимку на столі буде шматочок літа, зазначає український інтернет-ресурс .

Інгредієнти:

  • червона смородина — 1 кг;
  • смородина — 1 кг;
  • малина — 0,5 кг;
  • лимон (апельсин) — 1 шт.;
  • цукор — 1250 р.

Приготування.

Чорну та червону смородину ретельно промийте і дайте висохнути.

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Додайте до ягод малину і перебийте все блендером або пропустіть через м'ясорубку.

Очистіть лимон від шкірки та видаліть кісточки. Після цього перемеліть його за допомогою блендера або м'ясорубки.

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Рідку ягідну масу перелийте в каструлю, де варитиметься варення, і додайте перемелений лимон.

Засипте цукром, перемішайте і поставте варитись на маленькому вогні. Під час варіння не забувайте забирати піну.

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Доведіть варення до кипіння.

Як тільки закипить, відразу зніміть з вогню, розлийте сухими стерилізованими банками і закрийте кришками. Переверніть та залиште в такому положенні на 5 хвилин.

Дайте варенню охолонути.

А ще зверніть увагу на рецепт повидла від блогерки-красуні Alina FooDee — такі ласощі готуються лише 3 хвилини і містять мінімум цукру.

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