«Використовуй те, що під рукою…»: п'ять способів швидко позбутися слідів шовковиці на тілі

Улюблена з дитинства смачна ягода шовковиці є надзвичайно корисною навіть для модниць, адже на 88% складається з води і містить всього 60 калорій на 100 грамів. А ще ці ягоди містять вітаміни С, К, Е та чи не всієї групи В, залізо, калій, магній, фолієву кислоту, марганець.

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Але ж зібрати врожай, не забруднившись, майже нереально.

Як бути?

На допомогу приходять прості лайфхаки, які допоможуть швидко та без зусиль відмити шовковицю з рук та обличчя, пише gazeta.ua.

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Лимонний сік

Лимонний сік є природним відбілювачем і може ефективно видаляти плями від ягід. Кислота в лимонному соці розчиняє барвник шовковиці. Тож вичавіть трохи соку на руки або обличчя і обережно протріть забруднені ділянки. Залиште на кілька хвилин, потім змийте теплою водою. При необхідності повторіть процедуру.

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Харчова сода

Сода має абразивні властивості, які допомагають видаляти плями, не пошкоджуючи шкіру. Для видалення плям змішайте харчову соду з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Нанесіть пасту на плями і ніжно помасажуйте шкіру. Змийте теплою водою.

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Оцет

Оцет також має кислотні властивості, які ефективно розчиняють барвник ягід. У ньому треба змочити ватний диск (краще взяти білий оцет) і протерти забруднені ділянки.

Оливкова олія

Олія здатна не лише м'яко розчинити масляні компоненти шовковиці, але й зволожити шкіру. Для видалення плям від ягід нанесіть невелику кількість оливкової олії на плями і масажуйте шкіру протягом кількох хвилин. Потім змийте олію з милом і водою.

Зубна паста

Засіб для чищення зубів містить абразивні частинки, які допомагають видаляти плями, а деякі пасти містять ще відбілювальні агенти. Тож нанесіть трохи зубної пасти на плями і обережно масажуйте шкіру. Залиште на кілька хвилин, потім змийте теплою водою.

Також нагадаємо про лайфхак з видалення плям після чищення буряка.

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