Повидло за рецептом блогерки-красуні Alina FooDee: економимо цукор, готуємо всього три хвилини

Українська блогерка-красуня Аліна давно є прихильницею здорової їжі, але при цьому вона не відмовляється від солодощів. А оскільки настало літо, то й солодощі мають бути відповідними. Наприклад, можна зварити густе і ароматне персикове повидло, яке за виглядом нічим не поступатиметься «магазинному» мармеладу, але буде в рази здоровішим через… менший вміст цукру (як відомо, класичний рецепт повидла включає збільшений його вміст у порівнянні з варенням).

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Секрет — у використанні натурального загущувача «Желфікс» (є й інші аналоги).

«З його допомогою тепер ви зможете приготувати густе варення-повидло з будь-яких ягід або фруктів лише за 3 хвилини, тим більше зі зменшеною кількістю цукру. Повидло густе, відмінно тримає форму, а за смаком не нудотно солодке!», — ділиться блогерка враженнями.

Сама вона приготувала повидло з персиків.

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Складники:

ягоди або фрукти — 600 г (у даному разі персики);

цукор — 200 г

желфікс 3:1 — 1 упаковка.

Спосіб приготування

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Перебийте фрукти чи ягоди у блендері до пюреподібного стану, додайте цукор і загущувач.

Поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і проваріть протягом 3 хвилин.

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Зніміть з вогню, трохи охолодіть і розлийте в одну чи декілька ємностей для застигання. Потім ємність можна переставити у холодильник.

Нагадаємо також про більш традиційний рецепт яблучно-сливового повидла, яке буде ідеальним для чаювання.

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