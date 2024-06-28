Кабмін змінив порядок надсилання повісток поштою: що важливо знати

В уряді України, який ініціював масштабні зміни процесу мобілізації, відкоригували процедуру оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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Відповідно до постанови № 747, яка вже набула чинності, повістка (або у випадках, передбачених законодавством, інший документ) про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів може бути направлена рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Крім того, відповідно до закону про мобілізацію ТЦК та СП вправі передати дані про людину, яка не оновила дані, поліції. Зокрема, військкомат передає інформацію про адміністративне затримання порушника та доставку його до ТЦК. До таких дій працівники військкомату вдадуться, якщо людина не з'явилася за викликом ТЦК або на військово-лікарську комісію, а також для уточнення військово-облікових даних.

Якщо поліція не знайшла людину, то керівник ТЦК та СП протягом 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилатиме рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного або резервіста з вимогою з'явитися. Замовний лист вважається врученим, якщо людина підписалася особисто — тобто людина під підпис отримує листа, або під підпис відмовляється від нього.

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Якщо ж громадянина не виявилося на місці, повістка повертається та запускається механізм, обумовлений у Кодексі про адміністративні правопорушення.

Також нагадаємо, що процедура оновлення даних військовозобов'язаних триватиме до 16 липня, і станом на ранок 26 червня її пройшли 2 мільйони 370 тисяч громадян України, причому переважна більшість громадян оновила дані через додаток «Резерв+».

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