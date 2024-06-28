Електронне бронювання від мобілізації в «Дії»: коли і як це буде працювати

Невдовзі має розпочатися бета-тестування електронного бронювання працівників. Послуга буде доступна на порталі «Дія», де керівники підприємств зможуть онлайн реєструвати заброньованих співробітників без необхідності надання додаткових даних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

ВІДЕО ДНЯ

За словами заступниці міністра, Міноборони, Мінцифра та Мінекономіки активно працюють над послугою електронного бронювання та скоро будуть готові розпочати бета-тестування цієї послуги для підприємств.

«Електронне бронювання для підприємств буде доступним на порталі Дія. Кожен керівник критично-важливого підприємства через „Оберіг“ отримає доступ до записів у реєстрі пенсійного фонду стосовно працівників. Співробітникам не потрібно буде надавати будь-які свої дані, всі необхідні записи будуть міститись у реєстрах. Працівника, який підлягає бронюванню, керівник зможе зареєструвати онлайн, і ця інформація буде передана в „Оберіг“. Потім ці дані будуть звірятися з даними пенсійного фонду, після чого в „Оберезі“ з’явиться інформація про те, що працівник заброньований», — заявила вона.

Черногоренко зазначає, що кожен заброньований працівник може дати запит на інформацію через «Резерв+» і його статус про бронювання буде відображений.

РЕКЛАМА

«Статус електронного бронювання буде відображатись саме при формуванні електронного військово облікового документу через застосунок. Тобто ті, хто завантажив електронний військово обліковий документ з QR-кодом, будуть бачити у правій стороні всі дані про бронювання», — додала вона.

Віцепрем'єр-міністр — голова Мінцифри Михайло Федоров заявив в етері телемарафону, що на початку липня планують розпочати бета-тест електронного бронювання на порталі «Дія».

РЕКЛАМА

Федоров уточнив, що спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабмін скасував обов'язкове проходження ВЛК для деяких категорій заброньованих від мобілізації.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook