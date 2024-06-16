Кабмін скасував обов'язкове проходження ВЛК для деяких категорій заброньованих від мобілізації: кого це стосується

Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням відтепер не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Відповідні уточнення було внесено урядом до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затверджений ухвалою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 560.

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У переліку категорій таких осіб:

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (ВРП), його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби;

дипломатичні службовці, які обіймають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний та Повноважний Посол;

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх професійну, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції щодо забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розробки програмного забезпечення забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримка новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, які забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Раніше до цього переліку були включені також особи, заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, за підприємствами, установами та організаціями.

Нагадаємо також про останні новації у правилах військового обліку українців за кордоном .

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