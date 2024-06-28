Тейлор Свіфт здійснила найкоротший переліт у світі й нарвалася на критику

Одна з найпопулярніших сьогодні співачок американка Тейлор Свіфт продовжує гастролі по світу в рамках свого The Eras Tour. Зірка справила велике враження на шанувальників у Мадриді, де вона дала два концерти, та в Лондоні. Шоу відвідали тисячі людей, включаючи принца Вільяма з дітьми, пише Marca.

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Попри великий успіх цього туру і беззастережну любов шанувальників, Свіфт викликала суперечки через те, що вона здійснила найкоротший переліт у світі. Як повідомив один з користувачів Instagram, американська співачка вилетіла приватним рейсом з аеропорту Лос-Анджелеса, щоб здійснити 40-секундну подорож.

Тейлор пролетіла всього 6 кілометрів. Як вона каже у відео, «цей маршрут у Лос-Анджелесі, з 5-годинним трафіком, може зайняти приблизно від 10 до 15 хвилин», вона також додає, що цей шлях можна пройти пішки, але через її славу це було б складно зробити.

Але критики цього вчинку посилаються на те, що Тейлор Свіфт кілька разів публічно виступала проти глобального потепління. А це повністю суперечить її діям, оскільки під час туру Свіфт доводиться постійно користуватися літаком.

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Нещодавно приватний літак зірки після приземлення в Лондоні був облитий помаранчевою фарбою активістами з боротьби зі зміни клімату. Вони представляють платформу Just Stop Oil і наголошують: «Один політ на приватному літаку може легко викинути стільки ж вуглекислого газу, скільки середньорічний вуглецевий слід громадянина ЄС».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кім Кардаш’ян повторила культовий образ Мерилін Монро і привела шанувальників у захват. А актор Бен Аффлек розлютився на фотографів-папараці, які отаборилися біля їхнього з Дженніфер Лопес будинку.

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