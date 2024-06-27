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Кім Кардаш’ян повторила культовий образ Мерилін Монро: шанувальники у захваті

18:53 27 червня 2024
Кім Кардашьян

Багатодітна модель Кім Кардаш'ян давно стала іконою стилю, при цьому кількість її шанувальників явно переважає кількість хейтерів.

Але навіть недоброзичливці розщедрюються на компліменти, коли Кім Кардаш'ян надихається іншими легендам, пишуть зарубіжні ЗМІ.

У своєму Instagram зірка поділилася кадрами з фотосесії, в якій повторила образ Мерілін Монро.

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Безпосередньо про задум зйомки Кім не повідомила, але громадськість і не сумнівається: перука — посилання на знаменитість 1950-х.

«Елегантність і сексуальність у стилі Монро», «Тільки не кажіть, що це не Мерилін», «Дві ікони втілилися в одній людині», — цитують користувачів журналісти.

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До речі, Кім — давня шанувальниця Монро. Два роки тому вона з'явилася на Met Gala у вінтажній сукні ікони стилю, чим викликала суперечки у мережі. Зірка скинула близько семи кілограмів лише за три тижні, щоб влізти у вбрання, але при цьому примудрилася його зіпсувати.

Нагадаємо, нещодавно у Парижі на масштабному модному заході, присвяченому майбутнім Олімпійським іграм, у дуже сміливому образі з'явилась модель Кендал Дженнер.

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