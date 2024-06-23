Принц Вільям весело танцював і підспівував: майбутній король зводив дітей на концерт Тейлор Свіфт

У свій день народження, 21 червня, принц Вільям вирішив не залишатись вдома, а сходити разом зі старшими дітьми Джорджем та Шарлоттою на концерт Тейлор Свіфт, який вона проводила на стадіоні «Вемблі» у рамках туру Eras.

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Чутки про те, що представників королівської родини Великобританії бачили на концерті, поповзли ще того ж вечора, а згодом принц Уельський їх підтвердив, виклавши в Instagram селфі із зіркою та її бойфрендом, Тревісом Келсі.

«Дякую за чудовий вечір!» — підписав він публікацію.

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Свіфт у своїх соцмережах також поділилася спільним фото з Вільямом та його дітьми. При цьому вона привітала принца з днем народження.

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Судячи з відео з концерту, Вільям чудово провів час на стадіоні «Уемблі» — він активно танцював і підспівував Тейлор Свіфт.

Його дружина Кейт Міддлтон, на жаль, не змогла відвідати виступ співачки. Останнім часом вона практично не з'являється на публіці, оскільки проходить лікування від онкологічного захворювання. Проте нещодавно принцеса все ж таки взяла участь у параді Trooping the Colour, приуроченому до офіційного дня народження монарха — ймовірно, з метою покласти край чуткам, які почали поширюватися через її раптове зникнення з радарів.

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