У день його загибелі кохана випускалася з військового інституту: на ворожій міні підірвався 24-річний воїн з Вінниччини

У Медвідці на Вінниччині в останню дорогу провели загиблого героя Сергія Пилявця. Його життя обірвалось в бою на сході. За місяць воїну мало виповнитись 25 років. Про це повідомляє голова Стрижавської територіальної громади Михайло Демченко.

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«Сергій Пилявець з дитинства мріяв бути військовим на захисті своєї держави. У 2013 році став навчатися у Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовко. Завершив ліцей з відзнакою і вступив до Одеської військової академії за спеціалізацією „Управління діями підрозділів спеціального призначення“. Одразу після навчання був направлений до військової частини м. Хмельницького. Працював місяць у штабі, а потім бойовим офіцером. При військовій частині А2772 пройшов кваліфікаційний курс спеціальних операцій „Командир тактичного підрозділу“. Сергій відмінно навчався як у військовому ліцеї, так і в академії. З відзнаками закінчив два навчальних заклади. Був завжди серед перших, жив військовою службою. Отримав подяки від Президента України та Головнокомандувача Збройних сил України».

У такому молодому віці Сергій отримав безліч нагород за особисту відвагу та мужність. Був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «За досягнення у військовій службі» ІІ ступеня. Також нагороджений нагрудним знаком командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ «Іду на Ви» ІV ступеня, Міністерством оборони України нагороджений нагрудним знаком «За військову доблесть».

«Перед вторгненням окупантів Сергій був на курсах у Грузії, а вже 27 лютого 2022 року захищав країну в Києві. Воював на різних напрямках: Лиман, Куп’янськ, Ізюм, Херсон. Цілеспрямований, відповідальний, розумний, чесний, із загостреним відчуттям справедливості, завжди допомагав побратимам, був взірцем для підлеглих. На дозвіллі любив кататися на велосипеді».

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21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в результаті підриву на ворожій міні отримав множинні осколкові поранення, несумісні з життям. Сергій був майором, командиром роти спеціального призначення. Він був військовим за покликом серця і віддав своє життя за Україну.

У бійця залишились батьки, сестра та кохана дівчина, яка в день його загибелі випускалася з військового інституту КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

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Раніше повідомлялося, що за місяць жінка поховала брата та чоловіка.

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