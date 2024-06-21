За місяць жінка поховала брата та чоловіка: у боях за Часів Яр загинув воїн з Вінниччини

На Алеї почесних поховань на Вінниччині віддали останню земну шану https://fakty.ua/439 196 солдату Сергію Кирилюку. Бійцю за три тижні мало виповнитись 46 років. Відомо, що доля у майбутнього захисника була непроста. Він дуже рано осиротів, тому його забрала до себе під опіку сестра.

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«Робочу спеціальність здобував в Іллінцях, навчаючись на тракториста. Невдовзі створив родину та переїхав з дружиною до села Карбівка. 8 березня минулого року приєднався за мобілізацією до лав Збройних Сил України та став на захист Батьківщини», — повідомляють у Гайсинській міській раді.

Сергій Кирилюк служив на посаді стрільця — помічника гранатометника 41-ї бригади ЗСУ. Воював на найгарячіших ділянках фронту — на Донецькому напрямку.

«Солдат загинув 12 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району під час виконання завдань. У пам’яті своїх бойових побратимів він назавжди залишиться сміливим воїном, який був готовий успішно виконувати поставлені завдання в найнебезпечніших точках бойового зіткнення. Для рідних і близьких — доброю, щирою людиною, яка любила життя.

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У воїна залишились дружина Алла Леонідівна, син та донька", — повідомили у міськраді.

Прощання з воїном

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Дружина воїна, додають земляки, за останній місяць переживає вже другу втрату. Ще не вщух біль після загибелі брата — Леоніда Вітковського, якого поховали 6 червня у сусідньому районі. А вже довелось ховати свого коханого чоловіка, який теж загинув від рук російських найманців.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув очільник батальйону «ОУН» Микола Коханівський.

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