Літаки F-16 підвищать обороноздатність ЗСУ: мольфар передбачив важливі події влітку

Військові експерти вважають, що літо 2024 року в Україні буде важким, насиченим важливими подіями, які відіграють ключову роль у російсько-українській війні.

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Такої ж думки дотримується й мольфар Макс Гордєєв, передає УНІАН.

«Літо 2024 року буде насичене важливими подіями для України. Мої бачення показують, що будуть посилені військові дії на сході та півдні країни. Впровадження нових видів озброєння, зокрема F-16, значно підвищить обороноздатність України. Я бачу, що ці літаки допоможуть ефективніше протистояти російським атакам і здійснювати стратегічні операції», — сказав Гордєєв.

Також він додав, що можливі значні дипломатичні зрушення і переговори, спрямовані на деескалацію конфлікту.

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«Економічні прогнози вказують на зростання, що допоможе стабілізувати ситуацію в країні. Літо стане періодом, коли міжнародна підтримка України посилиться, що сприятиме зміцненню її позицій на глобальній арені», — зазначив мольфар.

Крім того, продовжив експерт, можуть бути зміни і в законодавчій системі України.

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«До кінця року в Україні очікуються зміни в законодавстві, спрямовані на посилення обороноздатності, підтримку економіки та захист прав громадян. Карта Таро „Справедливість“ вказує на неминучість змін і приведення системи у відповідність до сучасних вимог. Нові законодавчі ініціативи можуть стосуватися мобілізації, розширення прав військовослужбовців та економічної підтримки постраждалих регіонів», — каже Гордєєв.

Зміни у законодавстві, за словами мольфара, також можуть включати заходи для боротьби з корупцією та забезпечення більшої прозорості в управлінні державними ресурсами. Це допоможе підвищити довіру до уряду і забезпечити ефективне використання наданої міжнародної допомоги.

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Нагадаємо, праведний старець Прохор нещодавно розповів про свої видіння щодо закінчення війни в Україні.

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