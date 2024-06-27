Побачив Матір Божу та Архангела Михаїла: праведний старець отримав видіння про кінець війни в Україні

Багато українців вже стомилися від війни і «пророцтв» екстрасенсів, які обіцяли перемогу до кінця 2022 року. Втім, в народі залишається віра в ЗСУ та «видіння» праведних старців, які начебто не можуть помилятися, адже працюють не за гроші, а задля процвітання країни.

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Саме один з таких старців, на імення Прохор, побачив днями точну дату підписання мирної угоди, яка принесе довгоочікуваний мир Україні.

Про його видіння розповіли на YouTube-каналі «Український молитовник».

Одного благословенного дня під час молитви старець Прохор отримав видіння — він побачив ясне небо і яскраве світло. У цьому світлі він побачив образ Божої Матері, яка тримала в руках свиток.

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Вона звернулася до старця і сказала: «Сину мій, передай народу України слова надії та віри — невдовзі настане час, коли мир повернеться на вашу землю».

Також у видіння до старця Прохора з'явився архангел Михаїл, одягнений у блискучі золоті обладунки. Він тримав в руці меч праведності, який символізував перемогу та справедливість.

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Архангел промовив до старця: «Не бійся, вірний служителю Божий, небеса почули молитви народу України, Господь всемогутній прийняв вашу жертву молитви, сліз та болю. Невдовзі прийде час, коли ваш народ побачить мир та справедливість, підписання мирної угоди відбудеться в день, який увійде в історію як день перемоги світла над темрявою».

Інший «ясновидець» Андрій Дуйко вважає, що війна закінчиться підписанням договору у січні-лютому наступного року.

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