40.36 / 40.88 43.33 / 44.00
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Побачив Матір Божу та Архангела Михаїла: праведний старець отримав видіння про кінець війни в Україні

15:54 27 червня 2024
прапор

Багато українців вже стомилися від війни і «пророцтв» екстрасенсів, які обіцяли перемогу до кінця 2022 року. Втім, в народі залишається віра в ЗСУ та «видіння» праведних старців, які начебто не можуть помилятися, адже працюють не за гроші, а задля процвітання країни.

Саме один з таких старців, на імення Прохор, побачив днями точну дату підписання мирної угоди, яка принесе довгоочікуваний мир Україні.

Про його видіння розповіли на YouTube-каналі «Український молитовник».

Одного благословенного дня під час молитви старець Прохор отримав видіння — він побачив ясне небо і яскраве світло. У цьому світлі він побачив образ Божої Матері, яка тримала в руках свиток.

РЕКЛАМА

Вона звернулася до старця і сказала: «Сину мій, передай народу України слова надії та віри — невдовзі настане час, коли мир повернеться на вашу землю».

Також у видіння до старця Прохора з'явився архангел Михаїл, одягнений у блискучі золоті обладунки. Він тримав в руці меч праведності, який символізував перемогу та справедливість.

РЕКЛАМА

Архангел промовив до старця: «Не бійся, вірний служителю Божий, небеса почули молитви народу України, Господь всемогутній прийняв вашу жертву молитви, сліз та болю. Невдовзі прийде час, коли ваш народ побачить мир та справедливість, підписання мирної угоди відбудеться в день, який увійде в історію як день перемоги світла над темрявою».

Інший «ясновидець» Андрій Дуйко вважає, що війна закінчиться підписанням договору у січні-лютому наступного року.

РЕКЛАМА

362

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мігрень

Сонячний удар: під кінець червня українці потрапили у триденний магнітний шторм, але липень обіцяє бути спокійнішим.

Ольга Матвій на кухні

Вечеря на всю родину: запіканка з молодою капустою від Ольги Матвій — просто і смачно

дівчина

Стрільцям — рутинна робота, Ракам — звершення справ, а Терезам — поблажливість до колег: що радять зорі на 27 червня

Орбакайте

Стався нервовий зрив: Крістіна Орбакайте залишилася без роботи

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту