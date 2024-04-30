Ймовірно, це буде дуже важке літо для українських сил перед обличчям посилення російських атак, каже військовий аналітик Шон Белл, пише news.sky.com.

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Головком Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що війська були змушені тактично відступити з трьох сіл на сході Донецької області. Також він попередив про погіршення бойової ситуації для Києва.

Шон Белл каже, що Україні взимку на лінії фронту «відчайдушно не вистачало зброї», а навесні ґрунт став твердішим і росія «здійснює численні атаки», користуючись нестачею зброї в Україні.

«Кордон контрольованої росією території „зсунувся на захід“ після захоплення нею ключового міста Авдіївки на початку цього року», — додає Белл.

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