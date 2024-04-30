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Україна

На Україну чекає «важке літо», оскільки росія готує великий наступ, — аналітик

11:19 1 травня 2024
ЗСУ

Ймовірно, це буде дуже важке літо для українських сил перед обличчям посилення російських атак, каже військовий аналітик Шон Белл, пише news.sky.com.

Головком Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що війська були змушені тактично відступити з трьох сіл на сході Донецької області. Також він попередив про погіршення бойової ситуації для Києва.

Шон Белл каже, що Україні взимку на лінії фронту «відчайдушно не вистачало зброї», а навесні ґрунт став твердішим і росія «здійснює численні атаки», користуючись нестачею зброї в Україні.

«Кордон контрольованої росією території „зсунувся на захід“ після захоплення нею ключового міста Авдіївки на початку цього року», — додає Белл.

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