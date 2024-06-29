Дуже незвичайний тиждень: що очікує представників всіх знаків зодіаку у перші дні липня

На відміну від гороскопа за картами Таро, початок липня можна вважати досить цікавим також з чисто «астрологічної» точки зору.

Адже настає середина літа і більшість планет знаходяться на найвищій точці небосхилу, йдучи транзитом по знаку Рака, пише видання з астрологічними прогнозами.

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На думку експертів, для тих, хто довіряє собі, тиждень з 1 по 7 липня стане справжнім одкровенням. Ви зможете буквально зчитувати відчуття та переживання іншої людини на відстані.

Крім того, через те, що Молодий місяць утворює аспект Тау-квадрат між Вузлами карми і Сонцем, це означає, що на тижні можуть вирішуватися доленосні питання.

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Будьте уважні до подій, знайомств, дзвінків та новин. Наприклад, ви можете саме на цьому тижні познайомитися зі значущою людиною або раптом порушиться питання нерухомості, майна або якихось питань сім’ї.

Молодий місяць у Раку відбувається в момент з’єднання Сонця, Місяця та Венери. Завдяки цьому, у житті багатьох людей може з’явитися людина, яка огортає своїм теплом. Це може бути подруга, яка допоможе відвертою розмовою зрозуміти те, що ви довгий час не могли для себе вирішити.

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Також Венера символізує любов — у багатьох можуть статися побачення, які потім можуть перерости на щось більше.

Але період 3−4 липня через опозицію Меркурія та Плутона буде досить складним. Можуть бути сварки, спалахи ревнощів, з’ясування стосунків та сильна концентрація егоцентризму.

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Багато людей можуть поводитися як нарциси, намагаючись захоплювати, придушувати та домінувати під час діалогів. Ставтеся до цього філософськи та з гумором. Місяць у ці дні буде у поєднанні з Юпітером. Багато проблем можна вирішити жартом.

Прогнози для кожного знаку зодіаку

Овен

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести імпульсивність та емоційність. Ймовірна зустріч із жінкою.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може дати раптові витрати або вирішення фінансових завдань. Також ви можете вирішити купити техніку для дому.

У середу та четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе з’ясування любовного штибу. Також ви в ці дні можете посваритись із кимось із колег. Трін між Венерою та Сатурном може гармонізувати спілкування через емоційну чесність.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі нерухомості. Можуть бути новини про купівлю чи продаж житла. Також до вас у гості може приїхати подруга, родичка. Можливо захочеться зробити вкладення у житло.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе важливі емоційні одкровення у спілкуванні з мамою, бабусею чи якоюсь близькою жінкою. Імовірні приховані діалоги чи поїздки.

Телець

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести емоційний стан через листування або під час поїздки. Сильний вплив чоловіка цього дня на вас.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптовий прорив у кар’єрі, або ви несподівано для себе ухвалите рішення.

У середу та четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе з’ясування в сім’ї або спробу знайти баланс між роботою та кар’єрою. Також у вас можуть бути вдалі контакти із друзями-жінками.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі знайомств та поїздок. Ви також можете почати вивчати щось нове (мова, водіння). Також у вас може бути важлива подія у сім’ї, у родичів.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе важливі емоційні одкровення з друзями, можливо буде поїздка на творчий захід, до води чи вечірки.

Близнюки

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести прихований контакт із чоловіком, або емоційний сплеск і навіть проблеми зі сном.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести переживання і сплеск емоцій, якась раптова подія або одкровення (наприклад спілкування в мережі або ви дізнаєтеся про щось таємне).

У середу і четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе діалог на підвищених тонах або пристрасні з’ясування з якимсь чоловіком.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі фінансів та самооцінки. Вам можуть подарувати цінний подарунок, запросити до ресторану.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе прорив у питанні доходів, можливо ви поговорите з кимось із авторитетів у вашій родині або успішно отримаєте грошову відповідь від банку.

Рак

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести зустріч із другом.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести переживання і сплеск емоцій, якусь раптову подію або одкровення (наприклад спілкування в мережі або ви дізнаєтеся про щось таємне).

У середу і четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе діалог на підвищених тонах або пристрасні з’ясування з якимсь чоловіком. При цьому є ймовірність вирішення питання щодо освіти чи подорожі.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому знаку. У вас може змінитися імідж завдяки успішній б’юті-процедурі. Також можливо отримання подарунка, знака уваги, компліменту.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе відвідування виставки, храму чи якогось духовного заходу. Можливий ретріт.

Лев

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести важливий прорив у роботі, можливе покращення у кар’єрі. Контакт із чоловіком, який може вас емоційно затригерити.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптові здобутки, а також у ваших відносинах може статися якийсь емоційний сплеск.

У середу і четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе діалог із чоловіком або партнером, який буде сильно емоційно та пристрасно заряджений. Ймовірно обговорення спільних домовленостей із партнером.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі таємниць. У вас може бути таємне побачення, поїздка, зустріч із жінкою здалеку. Бажання усамітнитися десь у гарному місці.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе вам інформацію про те, що було приховано. Або щодо фінансів партнера чи питаннях пристрасних відносин.

Діва

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести різкий прорив у питаннях освіти, також ви можете наважитися на оформлення квитків або подумаєте про подорож. Контакт із чоловіком-другом.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптовий прорив у роботі, якесь досягнення у вашому особистому просуванні.

У середу та четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе діалог прихованого типу з кимось у мережі, або таємну зустріч із чоловіком.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі таємниць. У вас може бути поява нової подруги чи якоїсь групи жінок, вечірка чи зустріч із друзями у гарному місці. Побачення.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе вам зустріч із друзями та якийсь суттєвий прорив у стосунках. Гармонізація відносин, домовленість. Імовірне зростання популярності.

Терези

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести кризовий стан через партнера. Емоційний тригер може бути пов’язаний із темою сімейного бюджету.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптові фінансові витрати або акцент на фінансах сім’ї.

У середу і четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе діалог чи листування з кимось із друзів, яке може мати конфліктність. Також доведеться шукати баланс у питаннях дітей та кар’єри.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі кар’єри. Ви можете розпочати новий професійний цикл, або у вас з’явиться нове звання, посада чи статус. Сімейний статус у тому числі.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе акцент на роботі, у вас буде досягнення мети, яку ви ставили у професійній сфері чи побутових справах.

Скорпіон

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести акцент на стосунках, у вас може бути емоційне спілкування з партнером.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести різкі події у партнерстві, наприклад, ваш візаві запропонує вам жити разом або просто приїде в гості. Або на вас чекає раптовий і шокуючий діалог.

У середу і четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе конфлікт між питаннями кар’єри та сім’ї, причому ви відстоюватимете якісь свої особисті сімейні переконання. Ймовірно, ваш бос (батько чи чоловік) можуть бути незгодні з вами. Непроста розмова, яка може стати доленосною.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі поїздок та навчання. Ви можете зважитися на оплату освіти або купівлю квитків у подорож.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе акцент на своєму щасті, розвитку своєї особистої справи. Також багатьом Скорпіонам може принести вагітність.

Стрілець

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести важливий діалог на роботі з кимось із чоловіків.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптові повороти серед колективу, наприклад у листі чи дзвінку ви дізнаєтеся інформацію про когось із колег.

У середу і четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе діалог чи листування з кимось із друзів, яке може мати конфліктність. Також доведеться шукати баланс у питаннях дітей та кар’єри.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі сімейних фінансів та операцій. Ви можете зважитися на медичну операцію, або зважитеся на покупку чогось великого в кредит.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе акцент на справах сім’ї та житла. Доведеться вирішувати завдання, пов’язані з нерухомістю, ремонтом та великим капіталом.

Козоріг

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести важливий наголос на дітях, а також любовних романах. У вас може статися діалог із чоловіком про ваші почуття.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптові рішення у коханні.

У середу і четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе конфлікт, можливо через фінанси партнера та сімейний бюджет. Також ви можете зважитися на велику витрату.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі відносин. У вас може з’явитися новий роман, можливо, абсолютно нова і свіжа закоханість.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе листування, можливо якісь важливі діалоги з партнером.

Водолій

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести важливі події в домі, рішення щодо сфери нерухомості та переїздів.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптові ситуації вдома, причому ви будете ініціатором рішень або якихось серйозних подій.

У середу та четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе діалог із партнером досить емоційного характеру. Сварка та вирішення важливого поточного питання у житті.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі роботи. У вас може з’явитися новий колега або з’явиться нове завдання в рамках роботи. Поява лікаря.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе покращення питання фінансів, а також ваш стан начебто стабілізується.

Риби

У понеділок, 1 липня, Місяць у поєднанні з Марсом може принести важливе спілкування з родичами, якісь листування у сім’ї чи спілкування з чоловіком.

У вівторок, 2 липня, Місяць у поєднанні з Ураном може принести раптовий діалог у мережі.

У середу та четвер, 3−4 липня, Меркурій в опозиції до Плутона принесе сварку чи конфлікт прихованого типу. Також може бути легке нездужання.

У п’ятницю, 5 липня, відбудеться Молодий місяць у вашому секторі кохання. Побачення та нова закоханість.

У суботу та неділю, 6−7 липня, Місяць у тріні до Сатурна та Нептуна принесе акцент почуттям, тому в ці дні ви можете бути розслаблені та щасливі. Імовірна приємна поїздка до водойми.

Подробиці Таро-гороскопу на липень для всіх знаків зодіаку можна дізнатись на сайті «ФАКТІВ».

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