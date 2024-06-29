Чемпіон Європи Італія з ганьбою попрощалася з титулом: відеоогляд матчу 1/8 фіналу Євро-2024

У суботу, 29 червня, поєдинком на Олімпіаштадіоні в Берліні, де, до речі, 14 липня відбудеться вирішальний матч турніру, стартувала програма 1/8 фіналу Євро-2024. І одразу сенсація.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. 1/8 фіналу

Швейцарія — Італія — 2:0

Голи: Фройлер (37), Варгас (46).

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І чинні чемпіони Європи італійці, і команда Швейцарії вийшли у плей-оф, посівши у своїх групах другі місця. Але якщо команда Лучано Спаллетті програла переможцю квартету Іспанії (0:1), то підопічні Мурата Якіна добряче налякали господарів турніру німців, не втримавши перемогу на 90+2-й хвилині (1:1).

Повністю контролювали ситуацію на полі швейцарці й у першій 45-хвилинці звітного поєдинку. Безпорадній Італії вдавалося уникнути найгіршого до 37-ї хвилини, коли півзахисник… італійської «Болоньї» Фройлер таки пробив Доннарумму — 1:0. Найгірший тайм тріумфаторів Євро-2020 на Євро-2024.

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Лише 27 секунд другої половини зустрічі вистачило Швейцарії, щоб подвоїти перевагу у рахунку. Шикарний обвідний удар вдався Варгасу з «Аугсбурга» — 2:0.

На несміливі спроби «мертвої» команди Спаллетті змінити хід зустрічі не можна було дивитися без співчуття. Італія з ганьбою їде додому — Старий Світ матиме нового короля.

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Путівку до півфіналу чемпіонату Європи швейцарці оскаржать 5 липня у Штутгарті з переможцем пари Англія — Словаччина.

Інші пари 1/8 фіналу сформували: Німеччина — Данія (29 червня), Іспанія — Грузія (30 червня), Франція — Бельгія, Португалія — Словенія (1 липня), Румунія — Нідерланди, Австрія — Туреччина (2 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер передбачив переможця Євро-2024.

Фото Abaca Press

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