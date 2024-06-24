Переляк Німеччини та моторошна травма перед голом на 90+10-й хвилині: відеоогляди матчів Євро-2024

У неділю, 23 червня, матчами у Штутгарті та Франкфурті фінішувала групова стадія у квартеті А чемпіонату Європи з футболу.

Євро-2024. Група А. 3-й тур

ВІДЕО ДНЯ

Швейцарія — Німеччина — 1:1

Голи: Ндойє (28) — Фюллькруг (90+2).

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Шотландія — Угорщина — 0:1

Гол: Чобот (90+10).

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Обидва матчі, що почалися одночасно, мали турнірне значення для всіх чотирьох команд, хоча німці (5:1 з Шотландією, 2:0 з Угорщиною) та швейцарці (3:1 з угорцями та 1:1 з шотландцями) заздалегідь забезпечили собі вихід до 1/8 фіналу. Підопічним наймолодшого тренера Євро-2024 Юліана Нагельсманна важливо було не програти своїм географічним сусідам, щоб фінішувати у квартеті на першому місці.

У результаті господарі турніру були близькими до фіаско, але у компенсований час форвард німців Фюллькруг врятував бундестім від мікропровалу.

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А ось матч Шотландія — Угорщина, на жаль, був затьмарений травмою форварда угорців Варги. Після подачі зі штрафного нападник упав на газон і якийсь час не зміг піднятися самостійно. Лікарі моментально вибігли на поле разом із ношами та спеціальним покривалом, яким закрили футболіста від камер.

«Під час зіткнення кілька кісток на обличчі Варги були зламані. Також він отримав струс мозку. На нападника, швидше за все, чекає операція. Ніч він проводить у лікарні Штутгарта. За нього вболіває вся команда!» — йдеться у заяві Федерації футболу Угорщини, опублікованій невдовзі після поєдинку.

Розв'язка ж самої зустрічі настала на 90+10-й хвилині, коли угорці вирвали перемогу і претендують на вихід у плей-оф як одна з найкращих третіх команд.

Підсумкове становище команд: 1. Німеччина — 7 очок; 2. Швейцарія — 5; 3. Угорщина — 3; 4. Шотландія — 1.

Таким чином, Німеччина у 1/8 фіналу 29 червня у Дортмунді оскаржить путівку до чвертьфіналу з другою командою групи С, де грають Англія, Данія, Словенія та Сербія, а на Швейцарію цього ж дня у Берліні чекає поєдинок проти другої команди квартету В (Італія, Албанія чи Хорватія). Що ж до угорців, то поки не відомо, чи зможуть вони потрапити до чотирьох найкращих третіх команд і вийти з групи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку Євро-2024 Україна — Бельгія.

Фото РА, ANP

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