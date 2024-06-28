Суперкомп'ютер назвав фіналістів та тріумфатора Євро-2024

У суботу, 29 червня, після двох днів паузи двома поєдинками 1/8 фіналу відновляться баталії на чемпіонаті Європи з футболу в Німеччині, боротьбу на якому, на жаль, припинила збірна України.

ВІДЕО ДНЯ

Поки суперкомп'ютер Opta Analyst оновив прогнози на плей-оф і переможця Євро-2024. .

Найвищі шанси на вихід до чвертьфіналу супермашина віддає збірній Іспанії — близько 82,13%, найнижчі — команді Грузії, яка сенсаційно обіграла в групі Кріштіану Роналду та компанію (17,87%).

У парах 1/8 фіналу найкращі шанси на вихід у наступний раунд мають Англія (81,63%), Португалія (74,51%), Німеччина (69,48%), Франція (67,91%) та Нідерланди (67, 79%). На прохід збірної Італії, яка є чемпіоном Євро, суперкомп'ютер дає 56,96%.

РЕКЛАМА

Суперкомп'ютер вважає, що збірна Англії гратиме у фіналі Євро з ймовірністю 38,10%, а її суперником у вирішальному матчі 14 липня у Берліні будуть іспанці, які мають 27,14% шансів дійти до фіналу.

Фаворитом вирішального матчу Opta Analyst знову бачить підопічних Гарета Саутгейта. Імовірність того, що Англія вперше стане чемпіоном Європи — 19,98%, ймовірність тріумфу Іспанії — 17,17%. Поживемо-побачимо…

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Євро-2024 о 19:00 та 22:00 зіграють: Швейцарія — Італія, Німеччина — Данія (29 червня), Англія — Словаччина, Іспанія — Грузія (30 червня), Франція — Бельгія, Португалія — Словенія (1 липня), Румунія — Нідерланди, Австрія — Туреччина (2 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Сергія Реброва підбила підсумок виступу збірної України на Євро-2024.

РЕКЛАМА

Фото uefa.com

113

Читайте нас у Facebook