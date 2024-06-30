Вибив капу з рота: онук Мухаммеда Алі смачно помстився супернику за єдину поразку в кар'єрі (відео)

Ніко Алі Уолш (10 перемог, 5 з них — нокаутом, 1 поразка), онук легендарного боксера Мухаммеда Алі, чемпіонський пояс якого продали за 6 млн доларів, помстився американцеві камерунського походження Соні Акале (9 перемог, 4 з них — нокаутом, 2 поразки) за єдину невдачу в кар'єрі.

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У рамках шоу на арені James L. Knight Center у Маямі (США) 23-річний боксер у рамках середньої ваги (до 72,6 кг) зібрано провів бій-реванш проти 36-річного опонента, якому сенсаційно програв у серпні минулого року. У 3-му раунді американець Ніко Алі Уолш спочатку вибив капу з рота Акале, а потім лівим хуком відправив співвітчизника у нокдаун. Попри всі спроби темношкірого суперника переламати хід бою (у 5-му раунді Акале таки потряс Уолша, але добити не зумів) та проблеми з лівою рукою, онук легенди все ж довів поєдинок до перемоги одноголосним рішенням суддів — 58:55, 57:56, 57:56.

Нагадаємо, що мати Ніко Уолша Рашида Алі — колишня чемпіонка світу з боксу за версіями IBA, WIBA та IWBF, яка виграла у кар'єрі всі 24 бої.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онук Мухаммеда Алі «відключив» суперника в першому раунді.

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Фото X Top Rank Boxing

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