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Суспільство та люди

У сервісних центрах МВС автовласникам влаштують ще одну перевірку

10:02 30 червня 2024
Реєстрація авто

Під час реєстрації транспорту його власників перевірятимуть за Державним реєстром санкцій. Якщо на фізичну чи юридичну особу накладені обмеження, їй відмовлять у наданні послуг.

В Україні посилили перевірки фізичних та юридичних осіб у сервісних центрах МВС. Відповідну постанову № 744 затвердив Кабінет Міністрів 25 червня 2024 року.

Тепер при реєстрації, перереєстрації чи знятті з обліку усіх видів транспортних засобів їх власників (громадян чи компанії) перевірятимуть за Державним реєстром санкцій.

Якщо буде встановлено факт застосування санкцій проти фізичної чи юридичної особи, то працівник сервісного центру повинен відмовити в наданні послуг, якщо вони порушують накладені обмеження. Крім того, він зобов'язаний інформувати про це уповноважений підрозділ МВС.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому сервісний центр МВС може відмовити у перереєстрації автомобіля у «Дії» і що робити автовласникові.

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