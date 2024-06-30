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Події

Ракетний удар по Києву: пошкоджено житлову багатоповерхівку (фото, відео)

20:02 30 червня 2024
Крилата ракета

Рашисти, які 30 червня вдарили КАБом по середмістю Харкова, запустили ракету, ймовірно крилату, у напрямку столиці.

В Повітряних Силах ЗСУ попереджали про ракети, що рухалися на Київ через Бровари, а також закликали до уважності мешканців Вишгорода.

Мер Києва Віталій Кличко попереджав про роботу ППО, а також повідомляв, що в Оболонський район столиці викликали екстрені служби. Там уламки впали на житловий будинок, виникло загоряння на 8 та 9 поверхах.

Фото КГВА

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«Звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці», — додав він.

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Нагадаємо, що наприкінці червня під час атаки з повітря на Київщину від падіння уламків збитих ракет постраждали двоє людей.

Фото з Вікіпедії

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