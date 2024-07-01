В Україні оновили закон про реєстр призовників: чому особисті дані українців можуть опинитися під загрозою

Банківська таємниця та захист персональних даних військовозобов'язаних українців можуть опинитися під загрозою, оскільки податкова та міграційна служби скоро зможуть надати цю інформацію для ТЦК та СП.

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Про це йдеться в оновленому законопроєкті № 11143.

Нова редакція закону про реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів «Оберіг» дозволяє ЦВК, податковій та міграційній службам передавати особисті дані (імена та прізвища, податковий номер, реквізити паспорта та інша інформація) українців віком від 17 до 60 років у базу даних реєстру «Оберіг».

До внесення змін державним органам дозволялося передавати тільки відомості про громадян, які досягли 18 років.

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Цікаво, що у документі детально не визначено типи даних і межі дозволу їхнього використання ТЦК.

Додамо, що в реєстрі «Оберіг» також з'являться відомості про відкрите виконавче провадження та притягнення до адміністративної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства.

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За коментарем експерта з кібербезпеки Костянтина Корсу для «Фокус», у країні, де мільйони людей добровільно встановили застосунок «Дія» і «Резерв+», немає навіть сенсу говорити про такі категорії як право на захист персональних даних та збереження таємниці.

«Такі дії означають автоматичну відмову людини від права на особисті дані. Тепер держава може робити що завгодно з наданими відомостями. Можлива резистентність (опір суспільства — ред.) протестована — вона виявилася низькою. Українцям все одно на свої персональні дані», — сказав він.

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Якщо дані всіх громадян чоловічої статі без їхньої згоди потраплять до будь-якого реєстру, це можна розцінити як цілковиту неповагу до захисту персональних даних і порушення прав людини, додав він.

Водночас він також не виключає ризиків зламу реєстру військовозобов'язаних. Система захисту реєстру «Оберіг» постійно вдосконалюється, але росіяни здатні її зламувати.

Українські банки гарантують таємницю інформації про банківський рахунок, операції, що проводяться, і відомостей про клієнта. Усі дані про перебіг руху грошей, зміну банківських рахунків або платіжних карток банки надають тільки самим клієнтам або їхнім представникам, а також за рішенням суду, зазначає видання.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко підкреслила, що у підписаному президентом законі не прописано, що військкомати побачать стан грошових рахунків у банках.

Водночас вона звернула увагу на відсутність ясності з приводу механізму входу до реєстру «Оберіг».

«Йдеться фактично про дозвіл копатися у гаманцях українців. Який стосунок наявність рахунку у банку має до призову до ЗСУ? Надання доступу до демографічного реєстру можна зрозуміти — дізнаються, де особа зареєстрована. Акти цивільного стану дадуть відомості про наявність дітей і дружини. Усе інше — під великим питанням», — вважає адвокатка.

Нагадаємо, військовозобов’язаних, які не проходили медичну комісію протягом багатьох років, викличуть до ТЦК найближчим часом.

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