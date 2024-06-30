«Резерв+» та візит до ТЦК: кого повісткою викличуть для оновлення даних особисто

В Україні залишилося 18 днів для оновлення військово-облікових даних. Багато військовозобов’язаних вже скористалися додатком «Резерв+» для оновлення інформації про себе, що стало найпопулярнішим способом оновлення даних, проте все частіше ТЦК виписують повістки навіть після цього.

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Речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея пояснила, чому так відбувається і кому можуть виписати повістку після оновлення даних у «Резерв+». За її словами, додаток «Резерв+» не містить усієї необхідної інформації про людину, тому для повного оновлення даних часто виписують повістку на військово-лікарську комісію (ВЛК). Це відбувається, зокрема, у випадках, коли військовозобов’язаний не проходив медкомісію протягом багатьох років, пише «Про все».

Кривошея нагадала, що термін дії висновку ВЛК під час воєнного стану становить лише один рік. Після цього медичну комісію потрібно пройти знову. Тому, навіть після оновлення даних у «Резерв+», ТЦК може виписати повістку на ВЛК. Вона також зазначила, що додаток не містить усіх даних про людину. Якщо необхідно уточнити або доповнити інформацію — ТЦК видає повістку.

«У „Резерв+“ підтягується електронна пошта, номер телефону і прописка. Але якщо військово-лікарська комісія була, наприклад, 5 років тому, то інформацію про стан здоров’я обов’язково потрібно оновити, пройшовши комісію. Зараз, під час дії воєнного стану, термін дії висновку ВЛК — 1 рік. Тобто, через це можуть запросити відвідати ТЦК», — пояснює Кривошея.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Кабмін змінив порядок надсилання повісток поштою, а також про те, що за неоновлення даних до відповідальності притягуватимуть не всіх військовозобов'язаних.

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