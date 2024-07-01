Справи геть кепські: одна з російських бригад втратила в Україні майже весь особовий склад

38-а окрема мотострілецька бригада рф зазнала 95% втрат особового складу на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш», який раніше інформував, що росія встановила новий секретний об’єкт біля Кримського мосту.

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Відомо, що їхній агент з числа військовослужбовців 38-ї ОБрП рф повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація.

«У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на „м'ясні“ штурми. Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, підрозділ втратив 95% особового складу».

Агент додав, що такі випадки не поодинокі на цій ділянці фронту. Акти саботажу допомогають примножити втрати серед особового складу.

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Раніше повідомлялося, що США забороняють Україні бити по десятках літаків рф неподалік кордону. Зокрема по авіабазі Мальшево на півдні росії. З цієї бази винищувачі-бомбардувальники Су-34 здійснюють щоденні вильоти, скидаючи потужні планерні бомби на українські війська і цивільне населення.

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