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США забороняють Україні вдарити по десятках літаків рф неподалік кордону

17:21 30 червня 2024
США забороняє Україні вдарити по десятках літаків рф неподалік кордону

Воронезька авіабаза Мальшево на півдні росії, неподалік кордону з Україною, може бути найважливішою і найбільш вразливою ціллю в росії. З цієї бази винищувачі-бомбардувальники Су-34, що належать до 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку ВПС росії, здійснюють щоденні вильоти, скидаючи потужні планерні бомби на українські війська і цивільне населення.

«Масштаби бійні вражають. Літак може за лічені хвилини дістатися до місця запуску поблизу кордону, а потім повернутися на базу, — пояснює українська аналітична група Frontelligence Insight. — Велика кількість літаків, розміщених на аеродромі, дає можливість одночасного розгортання бомб, що дозволяє вражати відразу кілька цілей на українській території».

Десятки літаків Су-34, які, ймовірно, складають близько половини російського парку надзвукових двомоторних винищувачів-бомбардувальників, регулярно паркуються просто неба на нещодавно відремонтованій базі, пише Forbes.

Вони знаходяться в межах досяжності найкращої української зброї глибокого удару — американських ракетних комплексів ATACMS.

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«Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот, що дислокується там, якщо їй дозволять завдати такого удару», — зазначає Frontelligence Insight.

Але адміністрація президента Джо Байдена ще не дала українському уряду дозволу завдати удару по Мальшево. Отже наразі Су-34 бомбардують майже безкарно, щодня скидаючи на українські позиції та міста приблизно 100 планерних бомб, вбиваючи як солдатів, так і мирних жителів.

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Один з варіантів зупинити бомбардувальники — збити їх до того, як вони випустять свої боєприпаси. Проблема полягає в тому, що українські ВПС не мають достатньої кількості найкращих американських зенітно-ракетних батарей Patriot для захисту великих міст — не кажучи вже про те, щоб наблизити цей захист достатньо близько до кордону для перехоплення літаків 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку. Україна має лише п'ять батарей Patriot, які вже встановлені або знаходяться на шляху до встановлення. Дві додаткові батареї, які Німеччина і США пообіцяли, але ще не доставили, можуть захистити Дніпро і Кривий Ріг.

Ризиковано для українських ВПС розгортати свій майбутній парк винищувачів F-16 проти планерних бомбардувальників.

«Регулярні вильоти планерних бомбардувальників буде дуже складно перехоплювати», — пише аналітик Джастін Бронк у новому дослідженні для Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні.

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Головною проблемою є наземна протиповітряна оборона росії, яка робить вкрай небезпечними польоти українських військових літаків на великій висоті практично в будь-якій точці України — але особливо в межах 160 кілометрів або близько того від лінії фронту, в межах досяжності російських зенітно-ракетних батарей С-400.

«Наблизившись до лінії фронту, українські пілоти будуть змушені літати на дуже малих висотах, щоб уникнути виявлення і збиття, — пише Бронк. — На таких низьких висотах ракети F-16 стартують у щільному повітрі з великим аеродинамічним опором і повинні підійматися проти сили тяжіння, щоб досягти висоти, на якій знаходяться їхні цілі».

Це обмежує їхню дальність.

Нещодавні удари безпілотників по двох інших базах Су-34 — Кущівка і Морозовськ, обидві в росії, приблизно за 160 км від лінії східного фронту, — очевидно, пошкодили або знищили кілька літаків.

Воронезьке Малишево чомусь не потрапило під потужне бомбардування з безпілотників. Можливо, та ж сама щільна російська протиповітряна оборона, яка ставить під загрозу F-16, не дозволяє безпілотникам дістатися до авіабази.

Що повертає нас до ПЗРК ATACMS, які все ще залишаються чи не найкращою зброєю для удару по воронезькому Мальшево і зупинення жорстокої кампанії планерних бомбардувань, яку проводить росія. Але Україна, ймовірно, не поставить під загрозу майбутні поставки ракет, використовуючи їх проти цілей, які Сполучені Штати не схвалять заздалегідь.

Читайте також: «Однією ракетою ATACMS можна накрити 12 літаків»: експерт про дозвіл завдавати ударів по військових аеродромах росії

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