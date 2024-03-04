росія може без проблем покласти два-три мільйони росіян: експерт про новий наступ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомив, що росія готує новий наступ в Запорізькій області і зосередила там ще більше військових, аніж на Авдіївському напрямку. Військовий експерт та директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак заявив «Главреду», гадати про те, що вдасться росії, що ні, абсолютно нереально.

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«Російський наступ — буде. Він готується завжди. Росіяни готові навіть провести стратегічну наступальну операцію. Але саме те, що Сили оборони України сточують мобілізаційний ресурс ворога, роблять це фахово і підготовлено, унеможливлює стратегічні кроки росіян. Тому для нас перспектива лише одна: вистояти у 2024 році, вистояти всім — і на передовій, і на міжнародному фронті, і на оборонно-промисловому фронті, тобто на всіх фронтах. У 2024-у нам потрібно вистояти і підготуватися до 2025-го. У 2025-у ми будемо сильніші. Наша економіка буде сильнішою, бо ми з Європою, і Європа стане сильнішою, а російська економіка — слабшою. Це наш оплот на цей час. І він не міфічний — європейські лідери усвідомили реальну небезпеку від путінської росії».

Він додав, що «м'ясні штурми» росіян — це не тупість, це — російська стратегія.

«росія може без проблем покласти два-три мільйони росіян. Бо така нація, такий недонарод. Ці люди були рабами і лишаються ними. Хто не раб, той або тікає з росії, або починає мовчати. Стратегія злочинного путінського режиму — знищувати Україну і знищувати своїх, тому що для нього це нормально. Це — російський фашизм».

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Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору Юрія Бутусова: «Уся наша оборона це те, що встигла викопати піхота своїми лопатами, і якісь деревця, які піхота сама собі зробила для перекриття в сусідній посадці. Тому втрати у нас шалені від гранат з дронів та гранатометів, від мінометів. Тому так швидко ворог нас вибиває вогнем, вбиває, бере у полон тих хто вижив».

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