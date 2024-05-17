Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого часто називають «другом путіна» через прихильність до рф, все ще перебуває у відділенні інтенсивної терапії в лікарні в Банській Бистриці. Його стан, хоча і важкий, описується як стабільний. Очікується, що наступного понеділка лікарі вирішать, чи можна його перевозити до лікарні в Братиславі, що може мати вирішальне значення для подальшого лікування. Поранений в результаті нападу залишається в реанімації, повідомляє rmf24.

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Новообраний президент Петер Пеллегріні повідомив, що, незважаючи на серйозність ситуації, прем'єр-міністр Фіцо в змозі спілкуватися, хоча його здатність говорити обмежена. Міністр оборони Роберт Калиняк, у свою чергу, підкреслив, що життя прем'єр-міністра все ще в небезпеці.

Замах, що сколихнув Словаччину, стався в середу в місті Гандлова, відразу після виїзного засідання уряду. 71-річний Юрай Цінтула, житель міста Левіце, здійснив п'ять пострілів у бік Фіцо, один з яких влучив прем'єр-міністру в живіт, спричинивши серйозні поранення.

Мотиви злочинця були політичними — він не погоджувався з рішеннями уряду, зазначає видання.

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Юрай Цінтула, відомий як автор і видавець поезії та прози, в минулому критикував державну політику, особливо в питанні міграції. Останнім часом він брав участь в антиурядових протестах, що підтверджує його активну участь у політичному житті країни.

Глава МВС Матуш Шутай Ешток повідомив, що поліція працює над справою, виходячи з припущення, що це був політично мотивований напад. Злочинець володів зброєю на законних підставах, і тепер йому загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення за замах на умисне вбивство другого ступеня.

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Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко нагадав, що Роберт Фіцо займався не тільки кишеньковою політикою, але й мав певного роду контакти/зв'язки з кримінальними колами.

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