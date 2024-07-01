путін зберігає свою мету повністю знищити українську державність та ідентичність, і всі його цілі щодо територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети. Він надіється, що повзуче російське просування в Україні переконає Захід, що українська перемога недосяжна та що поступки щодо української територіальної цілісності та суверенітету є кращими, ніж поразка України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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«Наразі путін не бажає приймати нічого, окрім повної капітуляції України, однак, як постійно демонструють його заяви та вимоги, він розглядатиме будь-яку угоду про припинення вогню як механізм підготовки росії до відновлення наступальних операцій у майбутньому для досягнення своїх загальних цілей, — зазначають аналітики. — Припинення вогню шляхом переговорів, яке створить прецедент порушення територіальної цілісності та суверенітету України на додаток до прецеденту, вже створеного Мінськими угодами після захоплення росією Криму та частин Луганської і Донецької областей у 2014 році, посилить позицію росії для подальшого повного викорінення української державності на пізнішій стадії. Це перемир'я надасть росії перепочинок у війні для відновлення й розширення своїх сил і подальшої мобілізації оборонно-промислової бази для майбутньої агресії».

Аналітики переконані: путін і російське військове командування сподіваються, що перемир'я дозволить росії розпочати майбутній етап війни, маючи потужну армію, здатну досягти оперативно значущих успіхів.

«Однак путін поки що не зацікавлений у припиненні вогню, оскільки, схоже, продовжує вважати, що може досягти своїх цілей силою. Він може стати більш відкритим до припинення вогню, якщо ця умова зміниться, але припинення вогню шляхом переговорів на умовах путіна означатиме капітуляцію України й Заходу. Жоден з цих способів дій не відповідає виживанню незалежної української держави і українського народу, а також не сумісний з життєво важливими інтересами безпеки НАТО», — підсумували в ISW.

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Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» головний капелан Донецького екзархату Греко-католицької церкви Василь Іванюк сказав, що війна закінчиться не якимись гучними вибухами, а одного разу росіяни просто підуть.

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