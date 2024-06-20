«путін знає, що це станеться»: британський аналітик про новітню зброю України

Відрізати Крим за допомогою ракетної атаки було б настільки незручно й дорого для путіна, що це варто реалізувати. Півострів — тотемний, стратегічно важливий, «непотоплюваний авіаносець» путіна — починає виглядати непридатним для плавання. Його живлять чотири основні артерії. Зі сходу — Кримський автомобільний та залізничний міст та дві поромні переправи. На півночі, частково у відповідь на попередні атаки, — залізнична колія. Там теж є нормальні дороги, але вони менш придатні для переміщення великих вантажів з пункту А в пункт Б. Перекрийте ці артерії, і ви, можливо, не потопите судно, але залишите його без двигунів, зброї та продовольства. Про це пише колишній офіцер Королівського флоту Великої Британії Том Шарп. Символічний міст вже двічі піддавався атакам: один раз вантажівкою, наповненою вибухівкою, а другий — безекіпажними надводними суднами. Обидві атаки призвели до пошкоджень і рахунків за ремонт, але жодна з них не була вирішальною.

ВІДЕО ДНЯ

«Після того як президент Байден зняв обмеження на використання певної зброї, що постачається США на окуповану росією територію, для ураження мосту можна було використовувати тактичну ракетну систему (ATACMS) армії США, а також наявні запаси іншої зброї, що запускається з повітря, — пише Шарп. — Виведення такої системи на позицію, ймовірно, вимагає більшого контролю над повітрям, ніж має Україна, але кількість інструментів, якими володіє Київ для того, щоб зруйнувати міст (та інші артерії) назавжди, зростає. Тепер ми можемо додати до цього переліку ще один: американський безпілотний літальний апарат „Сталкер 5.0“. Звіти про цю нову зброю вказують на те, що вона не відрізняється за дальністю та швидкістю від Magura V5, безпілотника, який витіснив чорноморський флот росії з Севастополя. Корисне навантаження (150 кг) трохи легше, ніж у „Магури“ (200 кг). Але найголовніша відмінність — ціна. „Сталкер“ коштує близько 50 тисяч фунтів стерлінгів, а „Магура“ — 210 тисяч фунтів стерлінгів. За ту ж саму ціну ваше загальне корисне навантаження зростає з 200 до 600 кг».

У війні за стійкість вартість майже так само важлива, як і корисне навантаження, вважає офіцер. Україна повинна бути здатною протриматися до кінця війни в розумній фінансовій та економічній формі.

«Не маючи детальних планів мосту, ніхто не може з упевненістю передбачити, яке навантаження може зруйнувати проліт і вивести його з ладу назавжди. Але тисяча кілограмів високоточної вибухівки завдасть величезної шкоди, і за таку ціну можна було б просто продовжувати, поки не досягнеш успіху, — вважає Шарп. - росія знає, що це станеться, і захисне „намисто“ з барж повернулося на місце. Але варто лише один раз порушити цей грубий оборонний механізм, і між безпілотниками і ПТРК вже наростає напруга, підриваються пороми, а залізниця на півночі стає вразливою. Якщо бути точним (а ПТРК є такими) і вивести з ладу ключові вузли, то час і вартість відновлювальних робіт зростають. Йдеться не про повернення Криму як такого, а про те, щоб зробити його непотрібним як оперативний вузол».

РЕКЛАМА

Збройні сили України, додає експерт, вже продемонстрували, що вони можуть проводити одночасні атаки з суші й моря, а також мають можливість завдати удару по цьому мосту. Тепер БПЛА «Сталкер» додає масу до цих зусиль.

Потрібно бути вкрай обережним, екстраполюючи будь-яке почуття оптимізму в морському середовищі на сухопутну битву. Але відторгнення Криму було б настільки ганебним і дорогим, що воно варте того, щоб його продовжувати. путін знає це й розгортає свої війська на позиції, щоб протидіяти будь-яким зусиллям, втім, без жодних гарантій успіху, констатує Шарп.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна дедалі більше ускладнює для росії можливість утримувати незаконно анексований Крим завдяки кампанії, спрямованій на знищення протиповітряної оборони, залізничного сполучення та водних комунікацій.

РЕКЛАМА

264

Читайте нас у Facebook