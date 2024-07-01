Три черги відключень: якою буде ситуація зі світлом 2 липня

Подібно до понеділка, 1 липня, світло в Україні завтра будуть відключати за графіками.

Про це повідомили в компанії «Укренерго».

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«Завтра, 2 липня, обленерго задіятимуть три черги відключень одночасно протягом усієї доби», — сказано в повідомленні компанії.

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Також енергетики уточнили, що такі обмеження змушені запровадити через значне зростання споживання під час спекотної погоди.

При цьому в компанії закликали українців економно споживати електроенергію, коли світло є. Адже під час спекотної погоди значно зростає споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що багато людей користуються кондиціонерами.

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В той же час, нагадаємо, серед українців є ті, хто вважає, що «блекаути» — це рукотворне явище, яке виникає в результаті того, що ті, в чиїх руках знаходиться енергетична сфера, намагаються отримати «надприбутки», змушуючи багатьох людей сидіти годинами без світла. Зокрема, таку думку висловив представник українських козаків-характерників Віктор Хорс, посилаючись на колишню замісника міністра Лану Зеркаль.

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