«Не мамкай»: Даша Астафʼєва поділилася своїми життєвими правилами

Популярна співачка та волонтерка Даша Астафʼєва, яка нещодавно вийшла заміж, поділилася зі своїми шанувальниками у соціальній мережі власними життєвими правилами. Співачка додала, що кожен може долучитися до посту та викласти свої принципи. До допису Даша додала свої світлини, які викликали захоплення у підписників.

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«Пост-нагадування, доповнюйте, — написала Астафʼєва. — Зупинись і перепочинь. Не „мамкай“. Пий водичку і напувай безхатніх тваринок. Не забувай про близьких. Почуй, побач. Читай, перечитуй. Спорти для душі і тіла. Донать. Відпочинь, і знову донать. Питай себе, питай своїх. Засинай і просинайся раніше, як можеш. Зніми джинси, вдягай плаття. Рухайся. Бережи. Себе, все що створив ти, і все, що тобі подарувало життя».

Під словами співачки зʼявилося багато коментарів, у тому числі й подяки за її допомогу військовим. Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Даша не покидала країну та стала волонтеркою.

Шанувальники в захваті від світлин співачки

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«Я пам'ятаю на початку війни, як ви допомагали нам їжею, нам на військову частину відправляли! - написали у відповідь. — Дякую вам, ви неймовірна, найкраща».

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«Не відкладай життя на потім, — поділилися інші своїми правилами. — Цінуй те, що маєш, і прагни більшого. Втілюй мрії і думки. Дивись у майбутнє, але не забувай про минуле, бо то досвід».

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«Цінуй кожен день, навіть якщо щось виходить не за планом, — написали у коментарях. - Життя прекрасне, насолоджуйтесь кожною миттю».

Раніше Астафʼєва жорстко відповіла своїм хейтерам.

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