Два дні не могла говорити: Даша Астаф'єва вперше виступила перед військовими

Співачка та акторка Даша Астаф'єва, яка з початку російського вторгнення залишається у Києві та займається волонтерством, вперше виступила перед нашими захисниками. Вона підтримала військових у Гостомелі. Як зізналася співачка, це для неї був дуже складний, незвичайний концерт. Вона проїжджала через Ірпінь, Бучу. Побачене так шокувало співачку, що вона два дні не могла говорити. Своїми враженнями артистка поділилася в Інстаграм.

«Майже другий день мовчу. Все це горе, яке наробили вороги, неможливо побачити. Неможливо прийняти той факт, що асвабадітєлі десь ходять, і живуть далі… продовжують множити зло по всьому білому світу. Спокійно сплять та виховують своїх дітей. Живих… у той час, коли є українці, які назавжди стали ангелами цієї страшної та несправедливої війни», — написала Даша.

Співачка каже, що навіть боялася виступати перед військовими. Що говорити людям, які дивилися смерті у вічі? Вона боялася не розплакатися перед ними. Але переконалася, що взаємна підтримка зараз просто потрібна.

«Я чесно зізналася зі сцени, що дуже їх боюсь. Боялася побачити очі, які весь цей час гордо дивилися в очі смерті… віч-на-віч. І виграли. Боялася розплакатися… боялася співати, і це було тяжко. Тому що в такому форматі це вперше в житті. Але я зрозуміла важливе, що потрібно відвідувати наших героїв. Потрібно нагадувати, що ми їх поважаємо, дякуємо, але головне — весь час із ними подумки!

Вчора військові вшанували, як вони кажуть головну жінку — Неньку Україну. Я хочу подякувати дівчатам і хлопцям, які день і ніч нас усіх захищають… нас та наші сім'ї, місця, за які болить нескінченно», — написала Астаф'єва й пообіцяла надалі повторити такі концерти.

Наших захисників підтримують багато артистів, виступають у шпиталях, у військових частинах та на передовій. А деякі вступили до ЗСУ та зі зброєю в руках захищають нашу країну, як це зробив актор Андрій Федінчик, лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

Раніше Микита Алексєєв виступив в Ірпені та презентував у цьому місті нову пісню «Мама».

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