34.56 / 35.73 36.67 / 38.24
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Два дні не могла говорити: Даша Астаф'єва вперше виступила перед військовими

11:08 3 червня 2022
Даша Астаф'єва

Співачка та акторка Даша Астаф'єва, яка з початку російського вторгнення залишається у Києві та займається волонтерством, вперше виступила перед нашими захисниками. Вона підтримала військових у Гостомелі. Як зізналася співачка, це для неї був дуже складний, незвичайний концерт. Вона проїжджала через Ірпінь, Бучу. Побачене так шокувало співачку, що вона два дні не могла говорити. Своїми враженнями артистка поділилася в Інстаграм.

«Майже другий день мовчу. Все це горе, яке наробили вороги, неможливо побачити. Неможливо прийняти той факт, що асвабадітєлі десь ходять, і живуть далі… продовжують множити зло по всьому білому світу. Спокійно сплять та виховують своїх дітей. Живих… у той час, коли є українці, які назавжди стали ангелами цієї страшної та несправедливої війни», — написала Даша.

Співачка каже, що навіть боялася виступати перед військовими. Що говорити людям, які дивилися смерті у вічі? Вона боялася не розплакатися перед ними. Але переконалася, що взаємна підтримка зараз просто потрібна.

«Я чесно зізналася зі сцени, що дуже їх боюсь. Боялася побачити очі, які весь цей час гордо дивилися в очі смерті… віч-на-віч. І виграли. Боялася розплакатися… боялася співати, і це було тяжко. Тому що в такому форматі це вперше в житті. Але я зрозуміла важливе, що потрібно відвідувати наших героїв. Потрібно нагадувати, що ми їх поважаємо, дякуємо, але головне — весь час із ними подумки!
Вчора військові вшанували, як вони кажуть головну жінку — Неньку Україну. Я хочу подякувати дівчатам і хлопцям, які день і ніч нас усіх захищають… нас та наші сім'ї, місця, за які болить нескінченно», — написала Астаф'єва й пообіцяла надалі повторити такі концерти.

Наших захисників підтримують багато артистів, виступають у шпиталях, у військових частинах та на передовій. А деякі вступили до ЗСУ та зі зброєю в руках захищають нашу країну, як це зробив актор Андрій Федінчик, лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

Раніше Микита Алексєєв виступив в Ірпені та презентував у цьому місті нову пісню «Мама».

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Колір кущів полуниці

Завжди роблю так під час цвітіння полуниці, а потім урожай збираємо відрами (відео)

Території в України більше ніхто не забере: астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у червні

Території в України більше ніхто не забере: астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у червні

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Смачна гаряча страва від Людмили Борщ: ідеально підходить і на обід, і на вечерю (відео)

Попелиця

Як позбутися попелиці на городі та у саду: сім простих способів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.