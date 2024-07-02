Настав час міняти стартер: на що потрібно звернути увагу, щоб не «угробити» автомобіль

Автоексперти, які раніше називали сім вірних ознак того, що настав час міняти акумулятор машини, розповіли, що свідчить про те, що потрібно замінити стартер.

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Як пише профільне видання «Твоя машина», стартер забезпечує запуск автівки і його працездатність критично важлива для бездоганної роботи транспортного засобу.

Зазначається, що стартер — електродвигун, який отримує енергію від акумулятора і використовується для запуску двигуна в процесі запалювання. Його життєвий цикл залежить від низки чинників, включно з частотою використання автомобіля та умовами експлуатації. Зазвичай стартер може прослужити від 160 000 до 240 000 км, однак можливі й дострокові його виходу з ладу. Серед причин — інтенсивне використання, неправильна експлуатація або просто знос.

Ознаки несправності стартера:

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Різні звуки: Наприклад, клацання під час спроби запуску автомобіля або скрегіт під час увімкнення ключа — це часті ознаки проблем зі стартером.

Працюють тільки фари: Коли освітлення загоряється, але двигун не запускається, це може також свідчити про проблеми зі стартером.

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Перегрів: Тривалі спроби запустити автомобіль можуть призвести до перегріву стартера, що часто супроводжується появою диму з під капота.

Всі ці ознаки потребують уваги і можуть вказувати на необхідність заміни стартера.

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Про те, які сторонні звуки можуть свідчити про несправність двигуна автівки, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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