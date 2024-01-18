Автоексперти назвали сім вірних ознак того, що настав час міняти акумулятор машини

Аби автівка працювала безпроблемно та дового, водії мають слідкувати за її станом, завчасно проводячи техогляд та перевіряючи роботу важливих вузлів. Також важливо дбати про те, аби акумуляров був в хорошому стані, особливо взимку, коли до різних факторів впливу додаєтся ще й мороз.

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Профільне видання mashyna.com.ua називає сім важливих сигналів, які мають попередити автовласників, що час задуматися про новий акумулятор.

Машина не заводиться або заводиться, але важко.

Це одна з найбільш очевидних ознак проблем з акумулятором. Якщо при спробі запустити автомобіль чути слабкі або повільні звуки стартера, це може бути ознакою розрядженого або пошкодженого акумулятора.

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Світиться індикатор заряду батареї.

Багато сучасних автомобілів оснащені індикаторами заряду батареї на панелі приладів. Якщо цей індикатор світиться або блимає, це може вказувати на проблеми з акумулятором.

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Тьмяне світло фар.

Якщо світло фар стає тьмяним або менш яскравим, ніж зазвичай, це може бути ознакою недостатньої енергії від акумулятора.

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Корозія клем.

Наявність білого порошку або зеленої корозії на клемах акумулятора може свідчити про проблеми. Корозія може заважати передачі енергії між акумулятором та автомобілем.

Здуття корпусу.

Якщо корпус акумулятора виглядає здутим або деформованим, це може вказувати на внутрішні проблеми, такі як перегрів або перевантаження.

Дивний запах.

Запах гниючих яєць або сірки, що виникає біля акумулятора, може свідчити про витік газів. Це може бути небезпечним, акумулятор слід замінити негайно.

Вік.

Середній термін служби автомобільного акумулятора становить від 3 до 5 років. Якщо ваш акумулятор наближається до цього віку, навіть якщо не виявляє явних ознак відмови, розгляньте можливість його заміни, щоб запобігти потенційним проблемам.

Раніше експерти розповідали, для чого необхідно робити прибирання під капотом автівки.

Фото Pixabay

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