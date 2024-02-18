Не буде ні грошей, ні машини: які небезпечні «свисти» і шуми вказують на несправність двигуна авто

Навіть якщо ви придбали якісний автомобіль з пробігом, а не один з тих, про які попереджали досвідчені водії, ніхто не зможе гарантувати, що його двигун буде ідеально працювати довгий час.

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Машина чимось схожа на живу істоту, і коли їй стає «зле», вона намагається попередити вас, свого господаря, що щось пішло не так, і їй потрібна допомога.

Один з способів, якими автомобіль «попереджає» вас — це незвичайні звуки, пише профільне видання.

З ними регулярно стикаються автомеханіки та більшість співробітників на СТО. Також їх важливо навчитись вирізняти всім водіям.

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Гучний стукіт двигуна. Цей звук може вказувати на проблеми з поршнями, колінвалом або іншими внутрішніми деталями двигуна. Зношування або дефекти в цих компонентах можуть призвести до серйозних пошкоджень двигуна, тому гучні стуки вимагають негайного втручання.

Гудіння і свист. Такі звуки в районі двигуна або під капотом можуть бути пов’язані з проблемами в системі охолодження, вакуумній системі або навіть з витіканням повітря. Все це може спровокувати перегрів двигуна або втрату потужності, тому подібні передвісники слід розглянути як потенційно небезпечні.

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Гучний звук вихлопу. Незвичайно гучний звук може вказувати на проблеми з вихлопною системою, такі як тріщини або пробки. Подібні проблеми можуть призвести до витоку газів, що становить небезпеку для водія та оточуючих.

Свист і дзижчання приводного ременя. Дані звуки можуть вказувати на зношування або зміщення приводного ременя або його компонентів. Якщо приводний ремінь не працює належним чином, це може призвести до втрати потужності, перегріву двигуна або навіть його повної поломки.

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Скрип під час запуску двигуна. Сторонній звук при запуску «серця» автівки може бути викликаний зносом або несправністю в системі живлення, наприклад, проблемами з акумулятором або стартером. Це може призвести до труднощів під час запуску двигуна або повної його зупинки в невідповідний момент.

Всі перераховані вище звуки можуть вказувати на серйозні проблеми з автомобілем, тому в разі їх виявлення рекомендується звернутися до кваліфікованого механіка для діагностики та усунення несправностей.

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