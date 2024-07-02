Новий тренд — переносити свої улюблені фото на тканину: ексклюзивно і незвично
Зовсім недавно «ФАКТИ» писали про фуд-тренди і про те, що килими повертаються на стіни. Тепер про тренди, здатні зробити ваш одяг ексклюзивним.
Літня природа вражає своєю красою. Яскраві квіти, зелене листя, блакитне небо, пташки, метелики — всім цим можна милуватися нескінченно. Багато хто любить закарбовувати побачену красу на смартфон.
А чому б не перенести фото на тканину вашого одягу? Такий принт буде доречний на футболці, сукні, парео…
Цей тренд зробить ваш образ ексклюзивним. Адже це ваше авторське фото — і більше ні в кого такого немає.
Важливо, щоб тканина, на яку переносите зображення, була якісною. Тоді річ слугуватиме вам не один сезон.
Переносити зображення довірте фахівцям в ательє. Зараз така послуга вже не рідкість.
Які ж зображення матимуть виграшний вигляд на тканині? Принт із блакитним небом і білими хмарами, листя дерев, квіти, пташки, метелики…
Також це можуть бути фрукти, ягоди, якісь ласощі.
Перш ніж переносити зображення на тканину, проконсультуйтеся з фахівцями, як довго він триматиметься і як правильно доглядати за річчю.
Одяг з авторським принтом також є прекрасним подарунком. Особливо, якщо фотопринт асоціюватиметься у того, кому даруєте річ, із чимось дуже приємним.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що прозорі шкарпетки з принтами та в сіточку стали трендом літа 2024.
Фото з альбому Ольги Сметанської62
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