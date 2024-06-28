Ягідна пудра і ШІ-рецепти: фуд-тренди від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Їжа — тема актуальна абсолютно для всіх. У кожної людини свої пріоритети. Хтось сповідує філософію вегетаріанства, хтось захоплюється сироїдінням, хтось полюбляє традиційну кухню і навіть у думках не допускає жодних інновацій. Хтось харчується вдома, а хтось — у кафе чи ресторанах. Хтось дотримується дієт, а хтось терпіти їх не може. При цьому всі ми щодня піддаємося впливу нових трендів. Адже ще ніколи світ так стрімко не змінювався, як зараз. Нові тренди виникають постійно і, якщо ви навіть не є їхнім прихильником, знати про них цікаво та корисно.

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Фуд-тренди-2024

1. Локальні сезонні продукти

Глобальний тренд — це, звісно ж, здорова їжа. Ті, хто стежить за здоров'ям, віддають перевагу сезонним локальним продуктам. Тренд «нуль кілометрів» уже не новий, але він не втрачає актуальності. Вирощені без хімічних добрив на найближчій грядці помідори й огірки, безсумнівно, корисніші за привезені з далеких країн. Адже, ясна річ, щоб довезти овочі, фрукти і ягоди в презентабельному вигляді, потрібна обробка.

Свіжість продуктів на першому місці. Наприклад, у Франції є ресторан, у якому немає меню. Щодня воно нове і залежить від того, які продукти шеф-кухар закупив зранку на ринку. А він вибирає найкращі та найсвіжіші. Якщо, наприклад, на ринку не було свіжовиловленої риби, то рибних страв у меню не буде. Якщо полуниця на ринку не найкраща, десертів із неї цього дня ніхто не приготує. Переваги сезонних продуктів теж очевидні.

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Корисність стала пріоритетом навіть порівняно зі смаковими якостями. Проте відкриття нових смаків — потужний двигун у розвитку фуд-індустрії.

2. Ягідна пудра

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Як відомо, ягоди містять багато вітамінів, але сезон кожної з них обмежений. І хоча полуниця, лохина, виноград, продаються зараз у супермаркетах цілий рік, цінні саме сезонні дари природи. Ягідна пудра, що являє собою висушені та подрібнені ягоди, зберігає практично всі корисні речовини. Додають ягідну пудру в йогурти, смузі, випічку. Наприклад, чорнична пудра зробить делікатесними вівсянку та морозиво, а пудра з обліпихи чудово доповнить молочний коктейль. До речі, дуже популярна і грибна пудра. Зокрема, з білих грибів. Навіть звичайне картопляне пюре вона може зробити делікатесним.

Ягідна пудра може бути чудовим доповненням для йогуртів та смузі

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3. Гострий мед

Мед із перцем чилі та іншими прянощами подають зі стейком, піцою, всілякими десертами, зокрема з морозивом. Гострий мед надає будь-якій страві пікантності. У магазинах делікатесів він коштує недешево, та й знайти його не так легко, а ось приготований у домашніх умовах буде цілком бюджетним.

Гострий мед додасть стравам незвичайного смаку

До речі, популярність соусів на основі перцю зростає в усьому світі. Незвичайні ноти містить зелений гострий перець, популярний на Балканах. На вигляд він дуже схожий на солодкий болгарський. Але варто його спробувати — і дух захопить від гостроти. Балканські традиції припускають поєднувати такий перець із вершками або сметаною. Смак перцю пом'якшується, а молочного продукту збагачується пікантними нотами. Не пропустіть сезон перцю цього літа — з нього ви можете приготувати багато всього смачного і незвичайного. Наприклад, айвар — ікру з печеного червоного болгарського перцю, або маринований перець, фарширований капустою.

4. ШІ — рецепти страв

Цей тренд набирає популярності. Не те, щоб у таких рецептах, є гостра необхідність, але це незвично і цікаво. Наприклад, штучному інтелекту можна доручити придумати рецепти з інгредієнтів, які є у вас на даний момент в оселі. І він запропонує варіанти.

Деякі модні ресторани вже презентують гостям страви за рецептурою ШІ. До речі, штучний інтелект може розробити і дизайн подачі ласощів. Щоправда, «начальником» ШІ все ж залишається жива людина. Вона затверджує рецепт і коригує, доводячи до досконалості.

Домашня кухня поза часом і трендами

Але хтозна, можливо, через роки страви, приготовані саме за старовинними технологіями, а не сучасними, стануть справжньою розкішшю. Такий вектор спостерігається в гастрономії вже зараз. Більше цінується випічка з тіста, повністю приготованого вручну — без використання побутової техніки. Ніяких тістомішалок, міксерів і блендерів. Ручна робота говорить про те, що в її результат майстер вкладав душу. І нехай це звучить суб'єктивно, але вам вирішувати, які пиріжки і торти кращі — домашні чи з супермаркету.

5. Квіткові сіль і цукор



Лавандова сіль і цукор додадуть випічці, десертам, салатам незвичайної пікантності. Це ж можна сказати і про сіль та цукор з чайною трояндою, базиліком, м'ятою. У магазині делікатесів усе це коштує чималих грошей, а приготувати вдома і просто, і бюджетно. Тим більше, що багато хто зараз вирощує зелень і лаванду. Потрібно зазначити, що солі та цукру люди зараз намагаються вживати все менше. Квіткові сіль і цукор — це якраз про мінімум, а не про максимум.

6. Ферментовані овочі та фрукти

Іншими словами, це квашені капуста, огірки, помідори, кавуни, яблука… Для українського споживача все це не є новим і навіть, можна сказати, знайоме з дитинства. А от у багатьох європейських країнах спостерігається на такі смаколики неймовірний попит. Невелика порція ферментованих овочів у паризькому чи віденському ресторані коштує чималих грошей, адже це делікатес. Ну, а якщо приготувати квашену капусту чи малосольні огірки в домашніх умовах, це обійдеться зовсім недорого. І ще одна перевага домашньої їжі — ви можете бути впевнені, що вона натуральна, якщо використовуєте якісні натуральні інгредієнти.

Солоні огірки — справжня смакота

7. Гречка як світовий суперфуд

Гречка, яка так популярна в Україні, є справжньою екзотикою для багатьох країн. Тепер, за прогнозами аналітиків, ситуація зміниться. Гречка має всі шанси стати глобальним суперфудом. І це не обов'язково буде гречана каша. Це можуть бути гречані хлібці чи печиво. Мода на гречку поширюватиметься світом на кшталт того, як ставав популярним булгур. Сьогодні він продається практично в кожному українському супермаркеті, хоча ще відносно недавно був справжньою екзотикою.

До слова, багато українських продуктів і страв мають великий потенціал для того, щоб їх відкрила для себе світова гастрономія. Українська кухня зараз у тренді. Український борщ сьогодні можна скуштувати навіть у Кембриджі, а відомий французький кулінар навіть планує створити соус на основі борщу. У європейських та американських ресторанах сьогодні можна поласувати варениками та котлетою по-київськи. Українська кухня смачна та ситна.

Раніше у «ФАКТАХ» тренд-редакторка Ольга Сметанська розповідала про несолодкі десерти та необістро.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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