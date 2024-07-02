Якщо ти не можеш сміятися, то що ти можеш: Джастін Тімберлейк жартує про свій арешт за п’яне водіння

Якщо ти не можеш сміятися, то що ти можеш? Схоже, що Джастін Тімберлейк дотримується такої політики після свого арешту за водіння у нетверезому стані, коли під час виступу в Бостоні пожартував про інцидент, що стався 17 червня, пише Marca.

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Співак та актор вийшов на сцену TD Garden під час виступу перед фанатами 29 червня і пожартував про свій арешт у Саг-Харбор, штат Нью-Йорк, коли офіцер зупинив його за неадекватне водіння, перш ніж запідозрити, що він перебуває під впливом алкоголю. Фейкове відео, згенероване штучним інтелектом, де Джастін Тімберлейк п'є пиво, як воду, шокувало шанувальників.

«Тож, чи є тут хтось, хто сьогодні за кермом і… Ні, я просто жартую», — сказав Тімберлейк на сцені, коли фанати вибухнули реготом від відео, яке стало вірусним у соціальних мережах протягом наступних годин.

Тімберлейк вечеряв зі своїми друзями в готелі American Hotel, перш ніж на своєму BMW 2025 року випуску проїхав на знак «стоп», а також не дотримався правого боку дороги, згідно з документами, поданими офіцером поліції.

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«Його очі були налиті кров'ю і скляні, — сказав офіцер, який заарештував його, який був настільки молодий, що не впізнав Тімберлейка. — З його рота виходив сильний запах алкоголю, і він був не в змозі розподілити увагу. У нього була сповільнена мова, він нетвердо тримався на ногах і погано проходив усі стандартні польові тести на тверезість».

Потім Тімберлейк відмовився від тесту на алкоголь і був заарештований, перш ніж йому було пред'явлено звинувачення у водінні в стані алкогольного сп'яніння, проїзді на знак «стоп» і недотриманні своєї смуги руху.

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«Ми з нетерпінням чекаємо на енергійний захист пана Тімберлейка від цих звинувачень, — сказав адвокат Тімберлейка в заяві для In Touch. — Йому буде що сказати у відповідний час».

Джерела стверджують, що офіцер не впізнав 43-річного чоловіка ні в обличчя, ні по імені, і це стало причиною кумедної ситуації, яка стала вірусною в соціальних мережах.

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Подейкують, Тімберлейк пробурмотів: «Це зруйнує тур», що змусило офіцера запитати: «Який тур?» Тімберлейк відповів: «Світове турне», що призвело до серії жартів та мемів в інтернеті, які посилаються на різні моменти з подібною плутаниною.

Раніше повідомлялося, що Джастін Тімберлейк випустив прев’ю нового альбому.

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