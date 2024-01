Розлучення не на заваді творчості: Джастін Тімберлейк випускає прев’ю нового альбому

Співак Джастін Тімберлейк, чутки про розлучення якого з Джессікою Біл стають дедалі наполегливішими, стильно повертається на музичну сцену з новим синглом. Selfish — це прев'ю його шостого студійного альбому, дата виходу якого ще не відома, але його назва звучить так: Everything I thought it was.

«Якщо я ревную, то нічого не можу з цим вдіяти, я хочу кожен шматочок тебе, мабуть, я егоїст. Це погано для моєї психіки, але я не можу з цим боротися», — звучить у приспіві синглу.

Сам музикант поділився обкладинкою синглу від фотографа Шарлотти Резерфорд, анонсуючи вихід Selfish, пише Marca.

«Що у нас тут? Гарна машина… Зачекайте, це ж модель! Я вже казав, що це Джей Ті? Гаразд, цей захід сонця зовсім не справжній. А ось і Джастін. Чому він не обертається? Якого хріна він витріщився», — чути голос за кадром у тизері.

Новий альбом Тімберлейка покладе край шестирічній мовчанці. Останній студійний альбом, який він випустив, був Man of the Woods у 2018 році.

Раніше повідомлялося, що Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл на межі розлучення після скандальних заяв Брітні Спірс про аборт від співака.

